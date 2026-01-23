Desvelamos el verdadero motivo por el que Mónica Naranjo se retirará en 2027

Después de una trayectoria de varias décadas, Mónica Naranjo ha decidido hacer un parón y emprender una nueva etapa. Para evitar especulaciones, ha sido ella misma la que ha hablado del tema en un evento organizado por Cadena Dial. La artista acaba de recibir muchas críticas por su último concierto, pero la decisión que ha tomado de tomarse un respiro no tiene nada que ver con esto. Es más, según dice, no era consciente de que había personas que estaban hablando mal de ella.

Mónica Naranjo ha explicado que cuando acabe su gira, Greatest Hits, tiene pensado desaparecer durante una temporada. Todavía queda mucho, será en 2027, pero lo ha comunicado con antelación para evitar que la gente empiece a especular. «Voy a estar un tiempo sin pisar el escenario, sí. Quiero hacer otras cosas y no tengo tiempo», ha explicado con total naturalidad.

Mónica Naranjo en el evento de Cadena Dial. (Foto: Gtres)

«Al final, yo siempre que digo que las cosas que pican con gusto no pican, la sarna que pica con gusto no pica», responde cuando le preguntan si, con el paso de los años, ha ido desgastándose. «Para mí esto no es un sacrificio, no es un cansancio, es un trabajo que me encanta y soy muy bendecida por poder tener un trabajo que llega a tantas personas. Pero yo creo que también son importantes los descansos para poder, como digo yo, es bueno estar enchufada y también estar desenchufada para poder coger otra vez energía y ganas», declara ante los micrófonos de Gtres.

Con todo esto, podemos decir que el motivo por el que Mónica Naranjo desaparecerá un tiempo en 2027 está relacionado con su agenda. No tiene tiempo de hacer todo lo que quiere y cree que ha llegado el momento de priorizar. Por suerte, compartirá todo esto con su marido, el coach Laín García Calvo.

Las críticas a Mónica Naranjo

Mónica Naranjo en su concierto. (Foto: Gtres)

Las redes sociales no siempre son un espacio amable y prueba de ello es lo que ha pasado con Mónica Naranjo. Algunos usuarios han usado X y otras plataformas para explicar que la artista se ausentó varias veces durante su concierto de Valencia y también comentaron que en algunos momentos no tenía tanta fuerza como suele se habitual en ella. El conflicto ha generado mucho ruido, pero Mónica promete que no se ha enterado de nada.

«No sé de dónde habéis sacado todo eso, estoy flipando con todo lo que habéis contado», comenta para la agencia Gtres. «Pregunto a las personas que han dicho eso, ¿dónde han estado? Porque en mi concierto no han estado. Eso es una gilipo** como una casa. Yo les invito a todos que voy a seguir de gira que vengan y que lo comprueben, que lo comprueben».

De esta forma, Mónica ha negado que esté atravesando una crisis artística y se siente tan segura que ha invitado a sus detractores a asistir algún espectáculo para comprobarlo.