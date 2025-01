El destino más infiel es el favorito de los famosos en vacaciones

Aristócratas, deportistas, actores… son muchos los famosos que se dan cita cada año en el destino más infiel de España. Las cifras en nuestro país arrojan los siguientes resultados: ocho millones y medio de hombres infieles, frente a siete millones y medio de mujeres, según revela un estudio elaborado por Ashley Madison, la aplicación de citas para casados infieles. Un 29% comete infidelidades para probar algo diferente a su pareja, el 21% para recibir la atención y el cariño que les falta y un 18% para elevar su autoestima. Si tú pareja está preparando un viaje sin ti en alguno de estos destinos… vigila.

Destinos infieles en 2025

En el número uno del ranking se encuentra Baleares y en el número dos Canarias. El ambiente fiestero, el calor, las olas del mar, los atardeceres… un cóctel explosivo que hacen que las islas encabecen la lista. Se han dejado ver por aquí algunos famosos como Paula Badosa, Michael Douglas, Roger Federer, Salma Hayek, Lara Alvarez…

Lara Álvarez disfrutando del verano en Mallorca. (Foto: Gtres)

En tercer lugar se encuentra Cantabria. Parece que este es uno de los destinos favoritos porque no hay mucha afluencia de gente y es más complicado ser cazado. Contrastando con las islas, el frío norteño puede provocar ganas de acurrucarse junto a alguien, sea o no tu pareja formal. Varias encuestas señalan que Cantabria es la comunidad autónoma en la que más sexo se practica, con una media de dos relaciones sexuales por semana. Cabe destacar que no especifica si la frecuencia es con pareja o con amantes. Los Pombo son los primeros que nos vienen a la cabeza si hablamos del norte, ya que la familia está muy vinculada a Santander. Otras caras conocidas como Marta Hazas o David Bustamante, también son habituales de la ciudad.

La familia Pombo en Santander. (Foto: Gtres)

Sin movernos del norte llegamos al cuarto destino: Asturias. Las condiciones son similares a las de Cantabria y es posible que las causas también se asemejen. Unas sidras para romper el hielo y al ataque. Aunque ahora está enamoradísimo de Sheila Casas, el jinete Álvaro Muñoz Escassi, conocido por cometer multitud de infidelidades, es un gran amante de Asturias, entre otras cosas. Tanto es así, que el pasado verano aprovechó sus vacaciones para recorrer varios pueblos asturianos en compañía de unos amigos. Influencers como Dulceida y su pareja, Alba Paul, también disfrutaron de unas vacaciones en Gijón.

En quinto y último lugar se encuentra Madrid. Una ciudad tan grande y con tanta gente las 24 horas del día, hacen de la capital el lugar perfecto para una cita clandestina. El estudio señala que el barrio Salamanca es el más infiel, ¿será porque es donde viven más famosos? Lo comprobaremos este año. Sus calles han sido el testigo silencioso de muchas infidelidades de famosos captadas por los fotógrafos.