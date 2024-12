El regalo que David Bustamante hizo a su madre y ésta tiró a la basura

David Bustamante protagonizó una de las anécdotas más comentadas en televisión en las últimas horas, durante su última entrevista. Durante su participación en el programa Martínez y Hermanos de Cuatro, el artista compartió una divertida y peculiar historia que involucró a su madre y un regalo que él recibió de parte de un exportador de trufas. «Somos una familia bastante divertida. Pero, en este caso, me lo hizo mi santa madre», comenzó contando el cantante. «Un día, estaba de gira y me llama atormentada porque ha llegado a casa una caja perfectamente empaquetada con un truño», añadió.

Bustamante explicó que el paquete contenía en realidad una trufa negra. Este hongo, conocido por ser un ingrediente gourmet de gran valor culinario, había sido enviado como un presente al artista tras un encuentro con «el mayor exportador de Europa de trufas». Sin embargo, la confusión surgió cuando fue su madre quien abrió el paquete. «Lo primero que pensó fue en llamar a la Guardia Civil» para identificar al hombre que había enviado «las heces», contó David. «Cuando llegó la Guardia Civil, abrieron la caja y, al percibir un hedor bastante fuerte, tiraron el contenido a la basura. Después, procedieron a presentar una denuncia, ya que el paquete incluía un remitente», siguió detallando entre risas.

David Bustamante en ‘Martínez y Hermanos’. (Foto: Cuatro)

«Estuve con el mayor exportador de Europa de trufas. Me mandó una trufa de 1.700 euros, lo tiramos a la basura y encima le pusimos una denuncia», dijo David Bustamante, a quien tras la denuncia, reconoció que el tema ya le estaba pareciendo bastante extraño. «La pobre no había visto una trufa entera, que vienen con tierra… Ella lo había visto rallado en el plato o esencias de trufa, pero nunca había visto una tan grande. El aspecto, húmedo, olor… ella ató cabos y dijo que era una mierda», añadió despertando con ello los aplausos y carcajadas, a partes iguales, del público presente en plató y de los otros invitados al formato.

Tras lo ocurrido, el cantante disculpó a su madre ante el empresario. Sin embargo, confesó que éste decidió no enviarles nada más. «Le he pedido disculpas mil veces,» afirmó el artista, «pero no me ha vuelto a mandar ninguna».

El mensaje de David Bustamante a Yana Olivares, en directo

Durante su entrevista en el programa que presenta Dani Martínez, David Bustamante reveló también un curioso detalle de su actual pareja, Yana Olina. La bailarina es de Rusia, pero el cantante explicó que «es muy friolera». «¡Es friolera! Siempre tiene frío. Los pies siempre los tiene fríos y siempre pasa lo mismo: yo tengo mucho calor y ella mucho frío. Yo creo que por eso ella emigró y se vino aquí», dijo.

Tras sus palabras, Blanca Romero, también invitada al formato, confesó que ella también es friolera. «Incluso en Canarias no me quito el plumas», aseguró. La presentadora de Next Level Chef contó que ella no dormía con calcetines pero que un truco para calentar los pies era intercambiárselos. Algo que le pareció una buenísima idea a Bustamante, que rápidamente lanzó un mensaje a su actual pareja. «¡Podemos hacerlo así!», le dijo.