La mansión en la que vivió Ilia Topuria, campeón mundial de peso ligero de la UFC, se encuentra actualmente a la venta por 2.980.000 euros, generando un gran interés tanto por sus características de lujo como por la historia personal que envuelve al luchador hispano-georgiano. Situada en la exclusiva urbanización de Las Lomas, en Boadilla del Monte, esta vivienda representa no solo un símbolo del éxito deportivo y económico de Topuria, sino también un escenario íntimo de su vida familiar y reciente conflicto personal con su ex mujer, Giorgina Uzcategui.

Construida en 2018 sobre una parcela de 2.560 metros cuadrados, la casa cuenta con 1.000 metros cuadrados de superficie distribuidos en varias plantas, con arquitectura moderna y vanguardista. La fachada de porcelánica en tono arena combina con amplios ventanales de cristales blindados que aportan luminosidad a todas las estancias. Entre sus rincones más destacados, los seguidores del luchador han podido reconocer el gran salón y la zona exterior, escenarios habituales de sus publicaciones en redes sociales, que muestran un estilo minimalista y elegante, pensado para transmitir serenidad y confort.

Ilia Topuria en un evento en Madrid. (Foto: Gtres)

El interior de la casa está diseñado para la vida familiar y el bienestar, combinando funcionalidad y lujo. La cocina, totalmente equipada con electrodomésticos de última generación, se organiza alrededor de una isla central con taburetes de piel, conectando de manera directa con el porche exterior. El salón principal, amplio y dividido en varias zonas, ofrece un espacio perfecto tanto para reuniones familiares como para momentos de relax. Los cuatro dormitorios de la primera planta son todos en suite, con un dormitorio principal que incluye vestidor y baño de grandes dimensiones. Además, la vivienda cuenta con un gimnasio privado, spa y piscina interior climatizada, complementando la zona exterior con una piscina de estilo infinito, jacuzzi integrado y área de barbacoa, ideales para el ocio y el descanso. El garaje, con capacidad para seis vehículos, refleja la amplitud y comodidad que caracterizan esta residencia de alto nivel.

Las Lomas, donde se ubica la mansión, es una de las urbanizaciones más prestigiosas de la Comunidad de Madrid. Con unas 750 viviendas y 2.400 habitantes, se caracteriza por la discreción y seguridad que ofrece a sus residentes, muchos de ellos rostros conocidos del deporte y la música, como Thibaut Courtois, Dani Carvajal, Manuel Carrasco, Pablo López o Melendi. La urbanización combina amplias zonas verdes con proximidad a colegios de calidad y una localización estratégica a solo media hora del centro de Madrid, convirtiéndola en un enclave codiciado por aquellos que buscan privacidad y confort sin renunciar a la cercanía de la capital.

Más allá de su valor arquitectónico y económico, la mansión refleja la historia reciente de Ilia Topuria, quien durante su relación con Giorgina Uzcategui decidió establecer allí un hogar para su familia, que incluye una hija nacida en 2024 y su hijo de una relación anterior. Sin embargo, el hogar también se ha convertido en el centro de la atención mediática debido a la batalla legal entre la expareja. La empresaria venezolana interpuso una denuncia por presuntos malos tratos, mientras Topuria respondió asegurando que había sufrido chantaje y destacando que su prioridad absoluta son sus hijos. La venta de la vivienda coincide con este periodo complicado en la vida personal del campeón, quien ha hecho público que ha decidido tomar un parón temporal en su carrera para centrarse en proteger a su familia y mantener su equilibrio emocional.