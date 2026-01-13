Ilia Topuria ha terminado su semana más complicada entrenando junto a dos de sus mejores amigos -que nada tienen que ver con la disciplina a la que se dedica-. Días después de su cara a cara judicial con Giorgina Uzcategui, el campeón mundial de peso ligero de la UFC ha invitado a dos rostros muy conocidos para enseñarles cómo se prepara para subirse al ring.

Su entrenamiento más surrealista

Sabido es que Topuria se toma muy enserio su trabajo y sus entrenamientos. Sin embargo, el boxeador ha abierto las puertas de su gimnasio para enseñarle a dos de sus mejores amigos cómo se prepara para los campeonatos.

El entrenamiento de Sergio Ramos, Topuria y Pablo Motos. (Foto: Redes Sociales)

Ha sido Sergio Ramos el que, a través de sus redes sociales, ha compartido esta jornada junto al presentador de El Hormiguero, que también ha formado parte de este entrenamiento y en el que han dado cuenta que los tres mantienen una forma física impecable.

Fiel a su sentido del humor, el marido de Pilar Rubio ha compartido cómo ha sido este encuentro entre sacos de boxeo y muchas risas. «A ver, a ver quién tiene cojones. A ver quién tiene huevos aquí. Vamos a lío», comienza diciendo el futbolista. Ha sido entonces cuando Pablo Motos ha sorprendido entre los dos deportistas -aunque ha dado cuenta de que tiene un fondo físico envidiable-. «El entrenamiento promete», se le oye decir.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Sergio Ramos (@sergioramos)

Finalmente, el de Camas no ha dudado en agradecer al campeón mundial de peso ligero de la UFC su invitación. «Es un privilegio que un bicampeón del mundo se lo quite -refiriéndose al guante de boxeo- a un campeón del mundo, pero tú eres bicampeón, brother. Gracias por esta clase. Pablito, gracias por todo lo demás, también».

La semana más convulsa de Topuria

Esta ha sido, sin lugar a dudas, una jornada de desconexión total para Topuria tras su semana más complicada. El pasado 7 de enero, el boxeador acudió al Juzgado de Violencia Sobre la Mujer, en la localidad madrileña de Móstoles, para encontrarse cara a cara con su ex, Giorgina Uzcategui.

Visiblemente tranquilo pese al revuelo y a la presencia de la prensa a la entrada y salida de los tribunales, el boxeador no dudó en explicar que «no estaba agobiado, porque iba a ver a su niña pronto».

Ilia Topuria en los juzgados. (Foto: Gtres)

Unas palabras que llegan semanas después del comunicado en el que destapó que había recibido «amenazas» y «acusaciones infundadas de malos tratos». Entonces, el bicampeón del mundo de la Ultimate Fighting Championship prefirió no revelar la identidad de la persona a la que se refería, aunque finalmente se supo que se refería a la madre de su hija pequeña, que también lanzó un comunicado: «En la actualidad existe un procedimiento judicial en curso que afecta de manera directa a una menor de edad y que es estrictamente privado y familiar». Además, la empresaria venezolana pidió respeto para evitar alimentar «especulaciones o juicios paralelos».