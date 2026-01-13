Sergio Ramos, Pablo Motos y Topuria: el trío de estrellas que se ha enfundado los guantes para entrenar
El marido de Pilar Rubio ha compartido el vídeo completo del encuentro deportivo
Topuria ha reunido a dos de sus mejores amigos en su semana más complicada
Ilia Topuria ha terminado su semana más complicada entrenando junto a dos de sus mejores amigos -que nada tienen que ver con la disciplina a la que se dedica-. Días después de su cara a cara judicial con Giorgina Uzcategui, el campeón mundial de peso ligero de la UFC ha invitado a dos rostros muy conocidos para enseñarles cómo se prepara para subirse al ring.
Su entrenamiento más surrealista
Sabido es que Topuria se toma muy enserio su trabajo y sus entrenamientos. Sin embargo, el boxeador ha abierto las puertas de su gimnasio para enseñarle a dos de sus mejores amigos cómo se prepara para los campeonatos.
El entrenamiento de Sergio Ramos, Topuria y Pablo Motos. (Foto: Redes Sociales)
Ha sido Sergio Ramos el que, a través de sus redes sociales, ha compartido esta jornada junto al presentador de El Hormiguero, que también ha formado parte de este entrenamiento y en el que han dado cuenta que los tres mantienen una forma física impecable.
Fiel a su sentido del humor, el marido de Pilar Rubio ha compartido cómo ha sido este encuentro entre sacos de boxeo y muchas risas. «A ver, a ver quién tiene cojones. A ver quién tiene huevos aquí. Vamos a lío», comienza diciendo el futbolista. Ha sido entonces cuando Pablo Motos ha sorprendido entre los dos deportistas -aunque ha dado cuenta de que tiene un fondo físico envidiable-. «El entrenamiento promete», se le oye decir.
Ver esta publicación en Instagram
Finalmente, el de Camas no ha dudado en agradecer al campeón mundial de peso ligero de la UFC su invitación. «Es un privilegio que un bicampeón del mundo se lo quite -refiriéndose al guante de boxeo- a un campeón del mundo, pero tú eres bicampeón, brother. Gracias por esta clase. Pablito, gracias por todo lo demás, también».
La semana más convulsa de Topuria
Esta ha sido, sin lugar a dudas, una jornada de desconexión total para Topuria tras su semana más complicada. El pasado 7 de enero, el boxeador acudió al Juzgado de Violencia Sobre la Mujer, en la localidad madrileña de Móstoles, para encontrarse cara a cara con su ex, Giorgina Uzcategui.
Visiblemente tranquilo pese al revuelo y a la presencia de la prensa a la entrada y salida de los tribunales, el boxeador no dudó en explicar que «no estaba agobiado, porque iba a ver a su niña pronto».
Ilia Topuria en los juzgados. (Foto: Gtres)
Unas palabras que llegan semanas después del comunicado en el que destapó que había recibido «amenazas» y «acusaciones infundadas de malos tratos». Entonces, el bicampeón del mundo de la Ultimate Fighting Championship prefirió no revelar la identidad de la persona a la que se refería, aunque finalmente se supo que se refería a la madre de su hija pequeña, que también lanzó un comunicado: «En la actualidad existe un procedimiento judicial en curso que afecta de manera directa a una menor de edad y que es estrictamente privado y familiar». Además, la empresaria venezolana pidió respeto para evitar alimentar «especulaciones o juicios paralelos».