Del traje de chaqueta a la camisa de leñador, la debacle de estilo de Guardiola

La debacle de estilo de Pep Guardiola es uno de los temas más comentados del momento. En febrero de 2016 se unió a la Premier League como técnico del Manchester City, equipo al que entrena en la actualidad. Durante sus primeros años en este proyecto usaba trajes y seguía un estilo que generó comentarios positivos, pero ahora ha cambiado radicalmente su look y la última prenda que ha lucido ha confirmado que, tal y como dice el refrán, «cualquier tiempo pasado siempre fue mejor».

Hace unos días, Pep Guardiola acaparó la atención de los medios especializados por su rivalidad con el Real Madrid, equipo que siempre consigue hacerle sombra. Sin embargo, los expertos en moda se dieron cuenta de algo importante: su estilo ha avanzado en una dirección equivocada. Ha dejado atrás los pantalones rectos por otros menos formales y ha cambiado los jerséis de cuello alto por unas chaquetas que, hace unos años, nadie habría imaginado que se pusiera.

Pep Guardiola con su camisa de cuadros. (Foto: Gtres)

La noche del martes 17 de marzo se convirtió en noticia debido a una camisa de cuadros, de estilo leñador, que lució en el terreno de juego. A pesar de las críticas que ha recibido, se trata de una prenda bastante cara que está firmada por una casa de diseño llamada Our Legacy. El precio que ha alcanzado este producto es de 290 euros, está fabricado con un algodón de primera calidad y pertenece a la colección otoño-invierno 2024 de la mencionada marca.

Pep Guardiola con Cristina Serra. (Foto: Gtres)

Con todo lo anterior queda una cosa clara: el dinero no va relacionado a la elegancia ni al estilo. La camisa de cuadros verdes y negros no le ha gustado prácticamente a nadie y no está al alcance de todos, así que se confirma la norma que muchos expertos insisten tanto en recalcar.

La involución de Pep Guardiola

A principios de 2025, concretamente en enero, se confirmó que Guardiola y su mujer habían tomado caminos distintos. Junto a Cristina Serra, el entrenador tiene tres hijos: María, que es influencer, Marius, que se dedica al mundo de la empresa y Valentina. Según ha salido publicado, disfruta de una buena relación con todos sus vástagos y nunca entrará en conflictos públicos con Serra, sobre todo porque no está interesado en que se hable de su vida sentimental. El problema es que no lo ha conseguido.

Pep Guardiola durante un partido de futbol. (Foto: Gtres)

Como era de esperar, algunos internautas han usado las redes sociales para bromear con el nuevo look de Guardiola, asegurando que ha copiado el estilismo de los divorciados que tienen su misma edad. Lo cierto es que ha sido un cambio que no ha dejado indiferente a nadie y que invita a echar la vista atrás.

Hasta hace poco, lo normal era ver a Guardiola vestido de traje en el terreno de juego. Era frecuente que apostase por el negro y los especialistas aplaudían esta decisión, pues realzaba su figura y daba un empuje a su elegancia. También usaba buenos complementos que completaban el estilismo en la dirección adecuada. Es más, algunos de sus relojes han sorprendido por su exclusividad. En concreto, tiene un Richard Mille de 1.3 millones de euros que desató un verdadero furor cuando lo lució en el Bernabéu.