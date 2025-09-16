Del cumpleaños de Mick Jagger a la redada de DiCaprio: las anécdotas de Arón Piper con la jet set

Arón Piper es, sin duda, uno de los actores más reconocidos de nuestro país. Desde que su fama se disparó tras su participación en la serie Élite, el joven no ha dejado de recibir oportunidades profesionales que, con el paso del tiempo, le han consolidado como una figura muy popular dentro de la industria cinematográfica española. El pasado lunes, 15 de septiembre, acudió al plató de El Hormiguero, donde, además de hablar largo y tendido sobre su faceta como actor, también promocionó el primer disco que acaba de lanzar como cantante. Un proyecto profesional que le permitió organizar una gran fiesta para celebrarlo, en la que se rodeó de una larga lista de miembros internacionales, entre los que se encontraba Leonardo DiCaprio.

Así lo contó él mismo durante la entrevista que ofreció a Pablo Motos, donde confesó que tuvo lugar el pasado mes de agosto en Ibiza. «Es el segundo año que hago esta fiesta. Leonardo ya vino el año pasado, y es porque tenemos gente en común. Yo creo que no desaprovecha la oportunidad de ir a una buena fiesta. Y vino», comenzaba a contar. Añadía que en la isla pitiusa, por esas fechas, hay muchos rostros conocidos pasando unos días de vacaciones y que él quiso contar con todo el mundo, aunque lo cierto es que vivieron una anécdota que jamás olvidarán.

«Tuvimos la mala suerte de que se estaba colapsando la carretera y vino un montón de policía. De repente hubo una redada y le tocó a él, que no se salvó por ser Leonardo DiCaprio», explicaba entre risas. «La fiesta era totalmente legal. De hecho, está hecha con una marca y todo. No era tanto problema de sonido, sino que estaba colapsada la carretera […] Pero sí que es cierto que la redada fue larga porque había muchos coches», señalaba.

Pero esta fiesta no es la única ocasión en la que Arón Piper ha compartido espacio y tiempo con el protagonista de Titanic. Ambos también se reunieron con motivo del 80º cumpleaños de Mick Jagger, una celebración que también asegura que fue «muy divertida». «No sé cómo acabamos en su casa, no me acuerdo cuál era la conexión, pero acabamos en su fiesta. Fue muy divertido porque no había teléfonos, la villa estaba como escondida… Jagger nos sorprendió, dando saltos y de todo», desvelaba.

Arón Piper en ‘El Hormiguero’. (Foto: RRSS)

Sin duda, estas dos anécdotas han puesto de manifiesto que la trayectoria de Arón Piper no deja de crecer como la espuma y que, a su vez, le está permitiendo codearse con selectos miembros de la jet set no solo de nuestro país, sino de fuera de nuestras fronteras. Un ambiente en el que el actor ya se mueve como pez en el agua, tal y como han desvelado sus últimas declaraciones en El Hormiguero.