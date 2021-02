Hace escasos días Jorge Javier Vázquez aceptó ser el primer tronista gay de la historia de ‘Mujeres y Hombres y Viceversa’. El famoso sobre rojo en el que se propone dicha petición llegó a manos del presentador de ‘Sálvame’, y finalmente accedió a adentrarse en esta nueva aventura para encontrar a su media naranja. En su última entrevista en ‘Lecturas’, el autor de ‘La vida iba en serio’ reveló que se encuentra en el mejor momento de su vida y que estaría encantado de encontrar a una persona especial. «Lo que más echo de menos es la sensación de conocer a alguien y tener ganas no ya de ser su pareja, sino de verlo, quedar…», confesó en el citado medio.

Jorge Javier Vázquez ha hecho historia al tomar esta decisión porque tras 12 años de emisión del formato será el primer famoso en pasar por el programa del amor presentado por Jesús Vázquez. Pese a todos los compromisos profesionales que tiene, piensa poner toda su alma en esta experiencia que tanto le apetece vivir. Tanto es así que ya ha tomado la primera decisión para que su trono sea lo más real y natural posible. Durante la emisión de ‘Sábado Deluxe’, el presentador ha confesado que está muy ilusionado con esta oportunidad. «Me voy a dar de baja de Grinder y Tinder. Si voy a ir, voy en serio. Durante la pandemia es muy difícil encontrar a alguien, si voy al programa no voy a estar picardeando con otros tíos… Yo me lo tomo en serio», ha comentado con los colaboradores del formato de Mediaset que están deseando ver a los pretendientes del comunicador.

Por su parte, Belén Esteban ha corroborado que le veía con muchas ganas de ser el nuevo tronista y sin desvelar detalles de una conversación privada que había tenido con él, ha confesado que estaba “muy concienciado” con todo este tema. La colaboradora también ha advertido lo siguiente “No voy a decir lo que hemos hablado, pero cuidado, está muy ilusionado”.

El trono de Jorge Javier Vázquez

Antes de aceptar el trono tuvo una conversación con el hilo conductor del programa del amor. «Yo si voy, no voy a pasar el rato ¿Eh? Si voy, voy de verdad. Los teatrillos no me gustan. Eso sí si no me gusta nadie no me gusta nadie, no tengo que forzarlo», puntualizó Jorge. “Te vamos a dar la misma caña que al resto de los tronistas. Si haces las cosas bien…mal o si te saltas las normas. Tengo que decirte que el casting de pretendientes ya está abierto y he visto y algunas imágenes y te aseguro que sí te van a gustar”, dijo por su parte Jesús Vázquez. “Ya sabes cómo me gustan los hombres, guapos muy guapos”, añadió Vázquez con el humor que tanto le caracteriza. Tras una intensa charla, el presentador de ‘Mujeres y Hombres y Viceversa’ le hizo la pregunta del millón: “¿Aceptas el trono?”. “Pues mira te lo puedo decir en tres palabras. Lo estoy deseando”, confesó el presentador de ‘Sálvame’.

Es necesario recordar que Jorge Javier tuvo una larga relación de más de once años con Paco. “Es el hombre de vida”, llegó a decir en varias ocasiones, pero a principios de 2018 tomaron la decisión de continuar por caminos separados y poner fin a su romance. Sin embargo, cuando el de Badalona sufrió un ictus en marzo de 2019, su expareja mostró su preocupación y estuvo al lado del presentador durante su hospitalización. Ahora, Jorge Javier está dispuesto a encontrar de nuevo el amor en el conocido formato de Mediaset.