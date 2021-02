Este viernes está siendo toda una tarde de sorpresas en ‘Sálvame’, eso sí, siempre con mucho humor. Hace días que no se veía a Antonio David formando parte del grupo colaboradores habituales del formato presentado por Jorge Javier Vázquez. Incluso se llegó a especular si estaba contagiado de coronavirus. Fue su actual enemigo José Antonio Canales quien arrojó este tipo de rumor en el programa. “Este hombre creo que tiene Covid y que está malo. Está malito en casa. Está confinado”, dijo en una ocasión. No obstante, el exmarido de Rocío Carrasco habló en exclusiva con el digital ‘Cotilleos’ y confirmó que se encontraba bien y que no podía decir nada más.

Esta tarde ha reaparecido y con un aspecto que ha llamado la atención de los allí presentes, pero en concreto la del presentador que no ha dudado en preguntar si se había hecho algún tipo de retoque. Algo que en un principio, al padre de Rocío Flores ha negado entre risas. «Me he depilado las cejas», decía Antonio David con un toque de humor que debido al tono Vázquez no se lo ha terminado de creer por lo que ha seguido insistiendo para dar con lo que se ha hecho el tertuliano en la cara.

«Tú te has hecho algo en la frente», continúa diciendo el escritor de ‘La vida iba en serio’». Instantes después varios colaboradores se unían a la investigación de Jorge Javier y le pedían al exconcursante de ‘Gran Hermano VIP’ que arrugara la frente. Como resultado, más y más risas, ya que el colaborador era incapaz de hacer ese movimiento.

«Yo pensaba que había descansado muy bien», dice por su parte Lydia Lozano, lo que provoca la risa del resto de colaboradores. Es necesario echar la vista atrás para recordar que no es la primera vez que Jorge Javier descubre un retoque estético que se ha hecho Antonio David Flores. El pasado mes de junio ocurrió una escena similar a la que ha ocurrido este primer viernes de febrero en ‘Sálvame’.

Con la misma fórmula el padre de Rocío Flores dijo por aquel entonces que se había depilado las cejas, pero terminó confesando que se había puesto unas vitaminas en el rostro para lucir mejor y eliminar los signos de cansancio. «No, no, te has hecho algo de estirar… Tienes la ceja disparatada como Raquel Mosquera», dijo el presentador con ese humor que tanto le caracteriza. «Es que tengo la piel más hidratada…», respondió Antonio David.

Cada vez son más rostros conocidos los que deciden cambiar su imagen a golpe de pinchazo o en otros casos de bisturí. Uno de los casos que más ha llamado la atención en los últimos meses, fue el de Kiko Matamoros tras pasar por las manos de Carla Barber, actual pareja de su hijo, Diego Matamoros.

El pasado mes de junio, el exmarido de Makoke apareció en ‘Sábado Deluxe’ con un aspecto visiblemente cambiado. “Le voy a dar una explicación a España. Esta tarde me he pinchado la cara y no he tenido tiempo ni de maquillarme. Ha llegado el coche de producción y no se me hacía elegante hacerle esperar, por lo que he salido tal cual estaba”, dijo Kiko Matamoros tras sus últimos retoques estéticos que fueron de lo más comentados en redes sociales.