‘Sábado Deluxe’ ha estado cargado de emociones desde el primer minuto. La primera invitada, María Teresa Campos ha dejado momentos de lo más divertidos en una entrevista marcada por la sinceridad y el cariño que tiene al presentador, Jorge Javier Vázquez. Más tarde era el turno de José Antonio Canales que se ha sentado en el ‘Deluxe’ para hacer una serie de confesiones a través del polígrafo de Conchita. Una de ellas ha sido sobre la infidelidad a la que fue su pareja hasta hace unos meses. Todo comenzó cuando en diciembre, Antonio David Flores destapó que el torero había mantenido relaciones con Cynthia Martínez.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Jose Antonio Canales Rivera (@canalesrivera_oficial)

Un desliz que ha terminado en una inminente ruptura. «Es el amor de mi vida», ha confesado Canales arrepentido de lo que hizo a un Jorge Javier Vázquez que escuchaba atentamente sus palabras. Además, ha explicado que cuando falleció su tío, ‘Riverita’, el pasado 22 de enero, Isabel, su expareja se desplazó hasta Barbate para acompañarle en estos duros momentos por los que está pasando. Gesto que tal y como ha indicado Canales, su madre, Teresa Rivera, ha agradecido mucho.

Debido a este acercamiento, el primo de Kiko Rivera ha mostrado su alegría y ha contado que él va a seguir intentando recuperarla hasta que se le acaben las fuerzas. Además, ha dejado claro que desde que salió a la luz su infidelidad y se separó de su pareja no ha estado ni ha tenido contacto con ninguna otra mujer durante estas semanas de soltería. Confesión que el polígrafo ha confirmado dándole así toda la veracidad.

«Tengo la libido a tomar por culo, es que ni me la veo… Desde que rompí con mi novia no tengo ganas de tener relaciones sexuales con otras mujeres», ha dicho el torero en relación a este tema que le tiene con el corazón en un puño y con el que no puede evitar emocionarse cada vez que habla de él. «El tiempo dirá lo que va a pasar y tengo que tener un poco de paciencia. Por ello, estos días, no he hecho una prueba de amor, he hecho algunas», ha añadido a la vez que ha dado a conocer que con ella tiene una complicidad increíble, ya que coinciden en sus aficiones y que ningún plan le da pereza siempre que sea con ella. «Es fácil estar con ella», ha asegurado visiblemente emocionado y sobre todo, muy arrepentido de su infidelidad.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Jose Antonio Canales Rivera (@canalesrivera_oficial)

Canales Rivera se ha incorporado a la plantilla de ‘Sálvame’ tras su paso por los especiales de ‘Cantora: la herencia envenenada’, lo que ha provocado que ciertos colaboradores, en concreto Antonio David Flores sacaran a relucir algunos aspectos de su pasado algo turbios. Fue en el mes de diciembre cuando el padre de Rocío Flores anunció una información muy comprometida del torero, y es que, Canales había sido infiel a Isabel -su pareja- con Cynthia Martínez.

Debido a este acontecimiento, muchos compañeros apoyaron al torero porque consideraban que era una traición, ya que ambos era amigos. El mismísimo Jorge Javier Vázquez llegó a decirle a Antonio David que era un «gran manipulador». De esta manera, el que un día fue el marido de Rocío Carrasco se colocó en el centro de la polémica y, posteriormente mostró su arrepentimiento y confesó que si tenía una información de este tipo sobre algún compañero, no la sacaría jamás a la luz.