Jorge Javier Vázquez ha acaparado los principales titulares de la crónica social del país de las últimas semanas tras su desaparición del foco mediático por una baja médica que le ha motivado a retirarse de su profesión frente a los medios. «A veces hay que parar. El cuerpo y la mente te envían señales y a lo largo de mi vida yo he sido poco de hacerles caso. Hasta hoy. Necesito parar para cuidarme. Para preguntarme qué quiero. Si lo tengo claro. Si como no lo sé, mejor espero», escribía el periodista en sus redes el pasado mes de mayo, donde añadía que, por el momento, entre sus planes no estaba la posibilidad de volver a la televisión.

Desde entonces, las especulaciones sobre el verdadero diagnóstico médico que ha llevado a Jorge Javier a retirarse de la vida pública no han cesado, pero, no ha sido hasta esta misma mañana cuando uno de sus amigos más cercanos se ha pronunciado al respecto. David Valldeperas, exdirector de Sálvame, ha acudido en calidad de invitado al programa El Mon de RAC1, desde donde ha hablado sin tapujos sobre cuál es la verdadera situación del que ha sido el encargado de presentar el formato de las tardes de Mediaset más de una década.

David Valldeperas y Jorge Javier en Ibiza/ Gtres

«Está haciendo su trayecto. Sí. Diríamos que está haciendo su trayecto. Está bien, puedes hablar con él y te da explicaciones de cosas, pero creo que necesita su proceso. Han pasado muchas cosas en los últimos meses», sostenía. Por otro lado, añadía que hasta el último momento, tanto él como Alberto Díaz trabajaron para que el contenido del último programa de Sálvame contara con la presencia de su mítico presentador pero, finalmente, no fue posible. «Estuvimos intentándolo hasta la misma mañana del 23. Había posibilidad de sí y no, queríamos ver si podíamos arrastrarlo. Es que un final sin él es como que el final no está escrito, porque para que acabe definitivamente él tiene que cerrar el chiringuito”, sentenciaba.

Por otro lado, Valldeperas ha querido destacar que, bajo su punto de vista, la noticia de que Mediaset decidía prescindir de Sálvame en sus parrillas de la tarde ha sido un varapalo muy duro para todos, incluso para Jorge Javier: «Yo creo que le afectó el anuncio del final de Sálvame y nos afectó a todos porque no nos lo esperábamos. Habíamos escuchado hablar, pero así es este mundo del rumor y más en Mediaset, es lo que nos encontrábamos cada día. Fue un gran golpe para todos y para él», explicaba. Además, Valldeperas contaba durante la entrevista que él mismo se enteró por El Mundo del final de Sálvame: «Era un viernes, yo salía de trabajar, porque no me quedaba en la franja de Mitele y me vienen dos redactores del programa y me dicen si lo había visto. Escribí a los productores ejecutivos y me dijeron ‘espera’. A los 10 minutos me llamaron y me dijeron que era verdad», concluía.