David Bustamante, molesto con las críticas: «Soy un trabajador nato»

David Bustamante se encuentra en un gran momento profesional. Por un lado, continúa participando en el concurso de Masterchef Celebrity intentando aprender cada día en los fogones que están bajo las órdenes de Jordi, Pepe y Samantha, pero también es el protagonista de la función teatral Ghost. Sin embargo, ha recibido varias críticas a través de las redes sociales. Motivo por el cual el cantante ha estallado. Este viernes, el cantante ha hablado con los micrófonos de Gtres y pese a que recibe todo tipo de opiniones está “Muy contento todo el mundo viene a apoyar, a disfrutar de una obra maravillosa. Disfrutando mucho, es una nueva experiencia para mi, pero disfrutando un montón”. Aunque ha confesado que, “siempre hay nervios, porque hay mucha responsabilidad, uno quiere hacerlo bien y más cuando uno es novato en algo”.

View this post on Instagram Una publicación compartida de David Bustamante (@davibusta)

En cuanto a los comentarios negativo, David Bustamante se ha mostrado tranquilo, pero tajante. “Siempre hay gente, la mayoría de la gente me apoya, pero deben entender que la gente tiene derecho a prosperar, todo el mundo tiene derecho a disfrutar, a aprender, y no es mas que eso. Soy un trabajador nato, lo he hecho toda mi vida, y que no me critiquen por criticar, simplemente es eso, disfruta y ser feliz, que yo intento vivir tranquilo y no hacer mal a nadie”, ha asegurado.

Hace tan solo un día, el exconcursante de Operación Triunfo 1 publicó un post en el que se abrió en canal. “Sé que quizás no sirvan de nada mis palabras… pero necesito escribirlas… Haga lo que haga soy criticado, prejuzgado y maltratado por muchos… ¡Soy buena persona y muy trabajador! Tengo el mismo derecho que cualquiera de intentar prosperar, aprender y trabajar en lo que pueda o quiera… ¡Ni más ni menos! El mismo que todos… ¿La diferencia entre tú y yo? Es que yo no paro de luchar y trabajar por mis sueños”, comenzó diciendo reflexivo.

«De estudiar, de esforzarme, de escuchar a los que más saben… Y ¿tú? Solo escribes cual juez escudado en el anonimato que te brindan las redes sociales… Aguanta! Por que no pienso parar de seguir siendo tal y como soy… #QuedaBustaParaRato . La mayoría, gracias a Dios ¡gracias!», terminó expresando el intérprete.



La polémica del concierto homenaje a Álex Casademunt

View this post on Instagram Una publicación compartida de David Bustamante (@davibusta)

El 2 de marzo de 2021 Álex Casademunt fallecía en un accidente automovilístico en Mataró -Barcelona-. Tragedia que dejó completamente desolado a Bustamante. Tras su muerte, se organizó un concierto homenaje que fue pospuesto y finalmente anulado. Más tarde llegó la polémica porque muchos apuntaban a que David, así como el resto de los artistas que formaban parte del cartel, habbrían solicitado un cachñe por adelantado. De hecho, María Patiño afirmó en Sálvame, que el cántabro habría solicitado “4.000 euros” por adelantado. Sin embargo, la familia de Casademunt salió en defensa del intérprete de Al filo de la irrealidad.

«Bustamante no me ha decepcionado en absoluto. Es un buen amigo de la familia, nos ha llamado siempre… Se ha brindado siempre al cien por cien a estar con nosotros», aseguró Joan, hermano de Álex. Por su parte, Bustamante expresó que «la verdad sale cuando tiene que salir, por eso no he alimentado ninguna polémica. Lo único que quiero es que me dejen tranquilo, porque cada vez que empiezo con un proyecto, lo manchan de alguna manera, y es un poco injusto. Yo lo único que quiero es trabajar, ser feliz y vivir tranquilo porque hago porque así sea (sobre la relación con la familia) es adoración lo que le tengo a ellos, se le echa mucho de menos a Álex y siempre que necesita en cualquier cosa estaré allí porque más que un amigo es un hermano”.