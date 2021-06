David Bisbal sigue convirtiendo en oro todo lo que toca, tanto en el plano profesional como en el personal. Así ocurrió la noche del martes 22 de junio, cuando el almeriense volvió a subirse al escenario del madrileño Wizink Center, donde consiguió poner en pie a unas 5.000 personas. Tras cancelar su gira debido a la pandemia, el cantante colgó el cartel de “no hay entradas” y deleitó a sus seguidores con los temas de su nuevo álbum, ‘En tus planes’ y con sus clásicos ‘hits’.

Entre sus miles de seguidores se encontraban unos de excepción: su mujer, Rosanna Zanetti y los dos hijos que tienen en común, Matteo y Bianca. Fue la venezolana quien compartió, a través de sus redes sociales, algunos de los ‘momentazos’ vividos a lo largo del concierto junto a los pequeños. En sus ‘stories’, la modelo publicó varias imágenes’ en las que, mostraba cómo vivieron el recital de Bisbal, desde un lugar privilegiado.

Mientras que ella sostiene en brazos a la pequeña de la casa, que lucía unos cascos protectores auditivos, Matteo no perdía detalle de todo lo que ocurría sobre el escenario. Su papá cantaba y bailaba al ritmo de la música, mientras que un incesante juego de luces hacía del espectáculo, algo inolvidable.

Pero el punto final a la velada no lo puso el último bis. Al menos para el extriunfito. Nada más bajarse del escenario, y según el testimonio gráfico de su pareja, Bisbal dejó al ‘David artista’ para pasar a ser el ‘David papá’. A través de un divertido video, Zanetti desveló una de las caras más desconocidas del intérprete de ‘Bulería’ en su faceta como padre.

“Terminando concierto y…se cambian los pañales, pijamas, dormir a los niños…”, escribe junto a un video en el que aparece el artista poniéndole todo su empeño a la hora de cambiar el pañal a su hijo. Riendo y algo avergonzado, responde orgulloso a su chica: “Es lo que toca, soy un todoterreno”.

Feliz con sus hijos

Desde que saltó a la fama tras su paso por la primera edición de ‘Operación Triunfo’, David Bisbal ha mostrado lo celoso que es con su vida privada. Es un hombre discreto que intenta destacar única y exclusivamente por su trabajo en el mundo de la música donde está considerado uno de los grandes a nivel internacional.

Pero cuando ‘cuelga’ el micrófono es un papá entregado. Disfruta al máximo del tiempo que pasa en familia y no solo jugando con sus hijos. A juzgar por estas imágenes de su mujer, está muy implicado en la paternidad y no solo en la educación de los niños, sino también a la hora de realizar estas tareas tan cotidianas como darles la cena o acostarles.

Y eso también incluye compartir con ellos algunos de sus hobbies, como desveló días antes del concierto, durante su visita a ‘El Hormiguero’. “En los últimos años, cada vez que he viajado a algún sitio me he comprado semillas para plantar en un pequeño huerto que tengo en casa. Disfruto con mis hijos viendo cómo se produce la magia”, le contó a hablo Motos.