La cola de espera para poder velar el cuerpo de la Reina Isabel II asciende a más de diez horas de espera. Son muchos los ciudadanos del mundo que quieren despedir a la monarca antes de su descanso eterno. Entre ellos se ha dejado ver David Beckham, luciendo de riguroso negro y esperando como cualquier otro visitante. Mientras esperaba el acceso para entrar en la capilla ardiente de la soberana, instalada en Westminster Hall, en Londres, se ha fotografiado amablemente con los admiradores que ha encontrado a su paso.

David Beckham pays tribute to the Queen at Westminster Hall.

He appeared emotional as he wiped away tears as he approached the monarch’s coffin.

Latest: https://t.co/8AFWhoW82a

📺 Sky 501, Virgin 602, Freeview 233 and YouTube pic.twitter.com/Zyz5UPGEi2

— Sky News (@SkyNews) September 16, 2022