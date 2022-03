DATOS EXCLUSIVOS: Así afronta Isabel Pantoja su semana negra

Cuando, en marzo de 2016, Isabel Pantoja salió de prisión, se dio por hecho que la tonadillera estaba dejando atrás la etapa más amarga de su vida. En aquel entonces contaba con el apoyo de todo su entorno, que se volcaba tanto en protegerla una vez alcanzada su libertad como lo había hecho dentro de la cárcel, con visitas constantes en las que la unidad familiar era un hecho.

Seis años después, Isabel Pantoja se enfrenta a la posibilidad de volver a pasar por esa experiencia de la que se niega a hablar, pero llega en un estado previo que nada tiene que ver al de entonces. Si bien es cierto que Agustín Pantoja permanece a su lado, para la viuda de Paquirri esta imputación supuso una desagradable sorpresa no solo por todo lo que puede acarrearle sino por la actitud de su hermano, que no le había advertido de lo que estaba ocurriendo a pesar de que él ya conocía la situación. Tal y como ha podido saber Look, la artista llega a esta cita judicial “preocupada y muy asustada”. Hay que recordar que Isabel se está enfrentando a un juicio penal por el que piden tres años de cárcel, y tener en cuenta el infierno que para la cantante supuso la operación Malaya, por la que terminó entre rejas y viviendo todo lo que desde entonces se empeña en olvidar.

A pesar del miedo que tiene y del pavor que le genera la simple idea de volver a tener que hacer ese paseíllo, la andaluza también tiene ganas de que todo pase y dejar atrás la que sin duda es una de sus semanas más negras de los últimos tiempos. Fuentes de toda solvencia aseguran a este digital que Pantoja “confía mucho en su defensa” y mantiene la esperanza de poder demostrar que nunca hubo mala fe en su manera de proceder ya que en el momento de la firma, en marzo de 2015, ella estaba en prisión. Fue Agustín Pantoja quien, con un poder especial y específico, cerró la operación por la que se vendió Mi Gitana y que hoy vuelve a sentar a la madre de Kiko Rivera delante de un juez. Un contencioso cuyos detalles fueron analizados en su momento por Paloma García Pelayo. A este duro trago se une el hecho de que la artista continúa sumida en el duelo por la muerte de su madre, el pasado mes de septiembre. Una pérdida, la de doña Ana, que se suma a otros dolorosos problemas personales y familiares, como el distanciamiento de su hijo Kiko o el delicado estado de salud de su hermano Bernardo.

Si bien es cierto que, a todas luces, Isabel continúa contando con el apoyo de su hermano Agustín, el hecho de tener que estar enfrentándose de nuevo a esta situación que tan traumatizada le dejó pone de manifiesto que, por muy a su lado que permanezca, el tío más polémico de Isa Pantoja ha apostado por salvaguardar su imagen -y futuro- por delante del de su hermana. Así lo aseguró en noviembre Juan Fernández, el que iba a ser abogado defensor de Isabel en esta causa, en su intervención en el Programa de Ana Rosa. El letrado anunciaba su renuncia tras hacer público que Agustín Pantoja no le permitía hablar con la Pantoja: «Mi defensa se basaba en que ella estaba en la cárcel en el momento de la firma y que no sabía nada. Diríamos que firmó su hermano (Agustín) y como había prescrito, no pasaría nada. Pero el hermano se puso nervioso, me dijo que quería llevar a unos testigos y yo le dije que el abogado era yo y que quería hablar con Isabel pero no pude”. Lo que la de Marinero de luces opine de esta actitud de su hermano es tan desconocido como el argumento que va a usar para defenderse ante el juez.