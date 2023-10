Daniel Sancho, más cerca de la pena de muerte mientras sus padres retoman sus vidas

Daniel Sancho continúa acaparando gran parte de los titulares informativos del país tras quedar en un enorme misterio la condena que decidirá la Fiscalía de Tailandia para el chef tras ingresar en prisión preventiva por el presunto asesinato y descuartizamiento de Edwin Arrieta. Después de varios meses recogiendo las pruebas necesarias, el programa Vamos a ver ha tenido acceso en exclusiva a un documento oficial que la Policía tailandesa envío hace solo unos días a la Fiscalía, donde se refleja que las autoridades habrían señalado que el crimen fue premeditado en todo momento. «Daniel Sancho mató a Edwin Arrieta intencionadamente con premeditación y enterró, ocultó, trasladó y destruyó el cadáver», reza el informe.

Daniel Sancho Bronchalo, detenido en Tailandia / Gtres

Siguiendo las informaciones dictadas en el informe, si las autoridades consideran que fue un proceso premeditado, Daniel Sancho podría llegar a ser condenado a pena de muerte, ya que así lo dicta la ley de país asiático. No obstante, de acuerdo con las explicaciones que han aportado los policías tailandeses a los medios durante todos estos meses, el resultado final dependerá del tribunal encargado del caso. No será hasta el próximo 30 de octubre cuando se cumpla el plazo de tiempo que tiene la Fiscalía para entregar el informe final al juez, donde todos estos puntos señalados por la policía serán claves a la hora de finiquitar dichos documentos oficiales.

Sin duda, esta situación de incertidumbre no solo le está afectando a Daniel Sancho y es que, en paralelo, sus padres, Silvia Bronchalo y Rodolfo Sancho, también se han posicionado en la línea mediática como protagonistas secundarios de la noticia. Ambos han acudido a visitar a su hijo al centro penitenciario y, a la par que han mostrado un apoyo incansable, han decidido retomar sus vidas, aunque de una manera muy distinta.

Rodolfo Sancho llega a la cárcel de Tailandia / Gtres

Rodolfo Sancho se encuentra completamente volcado en el estreno de la última serie que ha protagonizado en Amazon Prime, titulada El Zorro, en la que dará vida a uno de los personajes malvados de la trama. Como es habitual en los estrenos, durante la promoción, muchos de los participantes del elenco conceden entrevistas a los medios para hablar largo y tendido sobre el proyecto pero, en esta ocasión, el intérprete ha decidido no acudir a ninguna conversación con periodistas. De esta manera, evitará cualquier tipo de pregunta incómoda sobre el caso mediático en el que se ha visto envuelto desde el pasado 7 de agosto.

Silvia Bronchalo llegando a la cárcel de Koh Samui / Gtres

Por otro lado, Silvia Bronchalo ha seguido, en cierta parte, los pasos herméticos de su ex marido. Aunque no tenga una carrera tan mediática, la madre de Daniel Sancho también ha saltado a la primera línea mediática tras lo sucedido pero, en las últimas semanas, lo cierto es que no hay ni rastro de sus pasos, dejando en un gran misterio su paradero. Fue el pasado 29 de agosto cuando se inmortalizó por última vez el momento en el que entraba a ver al chef a la cárcel de Koh Samui y, desde entonces, nada más se sabe de ella, por lo que no hay constancia de que haya abandonado la isla tailandesa ni de que haya regresado a España. No obstante, hay quienes vinculan su ‘desaparición’ con la vuelta a su rutina, aunque todo está sumergido en una gran incertidumbre por ahora.