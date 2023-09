Rodolfo Sancho aterriza en España y muestra un importante cambio frente a los medios

Rodolfo Sancho aterrizó en Tailandia el pasado domingo 3 de septiembre y ha estado una semana allí resolviendo unos asuntos relacionados con el proceso judicial que está viviendo su hijo. Durante todo este proceso ha contado con la compañía de Marcos García Montes, uno de los abogados que ha contratado para defender a Daniel Sancho tras haber cometido el asesinato de Edwin Arrieta.

El famoso actor ha cambiado su actitud en numerosas ocasiones y recientemente ha vuelto a dar un giro a su comportamiento. Después de solucionar las cuentas que tenía pendientes, ha puesto rumbo a España y acaba de llegar al aeropuerto de Madrid. Allí le esperaban muchos periodistas que querían saber cómo se encontraba, pero no ha dado ningún tipo de información. Lo único que ha dicho ha sido: «No sé por qué insistís, si ya he dicho que no voy a hablar». A lo que un reportero le ha contestado: «pero ayer dijiste lo mismo y al final sí te pronunciaste».

Rodolfo Sancho en Madrid / GTRES

Antes de coger el avión para regresar a Madrid, Rodolfo Sancho explicó que estaba «tranquilo» porque se había dado cuenta de que su hijo estaba en buenas condiciones. «Estoy gratamente sorprendido, me he quedado muy tranquilo. Daniel está muy bien cuidado por gente tremendamente amable , que es lo que me he dado cuenta que es la gente en este país», declaró en Bangkok. Después de estas palabras ha vuelto a cambiar de actitud y una vez más ha asegurado que guardara silencio y que no compartirá más detalles.

Los sorprendentes cambios de actitud de Rodolfo Sancho

Carmen Bafalgón, una de las portavoces oficiales de la familia Sancho, prometió que el artista iba a hablar con los reporteros después de visitar a Daniel en la cárcel de Koh Samui. Rodolfo Sancho cumplió con este propósito, pero su actitud llamó poderosamente la atención. Estuvo muy distante y recalcó que se encontraba bien porque había afrontado este suceso desde la esperanza. «Los que creen que estoy tirado por los suelos, ese no soy yo. Hay dos formas de tomarse las cosas en la vida: o como una desgracia o como un reto. No van a conseguir lágrimas».

Rodolfo Sancho tras aterrizar en Madrid / GTRES

El artista se dio cuenta de que había cometido un error, así que pidió disculpas y explicó que sus palabras eran fruto del nerviosismo que le provocaba ver a Daniel Sancho en la cárcel. «Sabéis que en realidad yo siempre he tenido una sonrisa para la prensa», comentó en un tono mucho más amable. Después de esto volvió a hablar con los medios y explicó cuál era su estado de ánimo antes de abandonar Tailandia, por eso ha sorprendido tanto que al aterrizar en Madrid haya vuelto a mantenerse distante. Ha recalcado que no tiene nada más que decir y se ha negado a desvelar cuáles son sus próximos planes.

¿Regresará a Tailandia dentro de poco?

Daniel Sancho detenido en Tailandia / Gtres

Rodolfo Sancho pasará un tiempo con su novia, Xenia Tostado, en Fuerteventura, donde viven desde que tuvieron a su primera y única hija en común. Sin embargo, tiene pensado regresar a Tailandia en un tiempo para visitar a su hijo en la cárcel y para tratar unos temas relacionados con el proceso judicial que le espera. La policía tiene un plazo de 83 días para concluir la investigación, pero de momento ya ha acusado a Daniel Sancho de cometer el asesinato de Edwin Arrieta de forma premeditada. Esto quiere decir que el joven cocinero podría ser condenado a una pena de muerte.

Otro de los portavoces de Rodolfo, Ramón Chippirrás, sabe por qué el artista no ha estado demasiado tiempo en Tailandia. “Él sabe que su presencia en el país perjudica a su hijo. Principalmente, por la presión mediática. Hay una gran molestia con los periodistas que se congregan en Koh Samui y no solo por parte de quien dirige el centro, también de instancias superiores».