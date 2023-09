El crimen que ha cometido Daniel Sancho en Tailandia ha situado a su padre, el famoso actor Rodolfo Sancho, en el centro de la noticia. Es cierto que Rodolfo nunca ha necesitado ningún escándalo para llamar la atención de los medios, pues lleva toda la vida dedicándose al mundo de la interpretación. También ha jugado a su favor que pertenece a una familia importante, pero ¿qué ha pasado con sus compañeros de Al salir de clase? Rodolfo trabajó con grandes actores en la mítica ficción y no todos han tenido la misma suerte.

Una de las artistas que mejor supo aprovechar la fama que ganó gracias a la famosa serie fue Elsa Pataky. Dejó sus estudios de periodismo para centrarse en su carrera de actriz y después de su participación en Al salir de clase logró trabajar en series tan famosas como Hospital central, 7 vidas o Los Serrano. Gracias a su esfuerzo y dedicación pudo dar el salto a la gran pantalla y ha rodado más de 30 películas, entre las que destacan Serpientes en el avión o Fast & Furious. Dejando a un lado su indudable trayectoria, Elsa se ha convertido en un rostro internacional gracias a su relación con el actor Chris Hemsworth, con quien se casó en secreto en una isla de Indonesia.

Elsa Pataky y Chris Hemsworth en Ibiza / GTRES

Elsa Pataky es una personalidad inaccesible, entre otras cosas porque no pasa demasiado tiempo en España y los reporteros no tienen oportunidad de preguntarte. Sin embargo, otros actores de Al salir de clase sí se han visto en el compromiso de hablar de la situación que atraviesa Rodolfo Sancho. Este es el caso de Carmen Morales, la hija de la icónica cantante Rocío Dúrcal. Carmen trabajó con Rodolfo y recientemente le ha mandado un mensaje de ánimo, a pesar de que no ha querido pronunciarse porque es un asunto muy delicado.

No todos han tenido la suerte de Rodolfo Sancho

Rodolfo Sancho en un evento en Madrid / Gtres

Antes de que saliera a la luz el grave delito que ha cometido Daniel Sancho, solamente se hablaba de Rodolfo Sancho para hacer referencia a su impecable trayectoria profesional. Es hijo del mítico actor Sancho Gracia y esto le ha abierto muchas puertas. Su compañero Iván Hermés no ha tenido la misma suerte, a pesar de haber participado en 158 capítulos de Al salir de clase. El actor pasó de estar en la cima del éxito a ser un rostro prácticamente anónimo. La última vez que apareció públicamente fue en el programa Martínez y Hermanos y reconoció que no le gustaba recordar la serie porque no le traía buenos recuerdos.

Los artistas que triunfaron después de Al salir de clase

Paula Echevarría durante un evento de ‘Pantene’/ Gtres

Rodolfo Sancho no ha sido el único en convertirse en una estrella. Otros actores como Paula Echevarría, Hugo Silva o Cristina Castaño también han seguido trabajando después de la mítica serie. Al salir de clase se ha convertido en un tema de conversación popular porque el público ha recordado que Rodolfo, que ahora estaba actualidad por todo lo sucedido con su hijo, fue uno de los protagonistas de la mítica ficción.

Uno de los intérpretes que más éxito ha tenido después de su paso por el proyecto anterior es Alejo Sauras. Anteriormente había grabado la película Mensaka, por eso llamó la atención de los directores de Al salir de clase. Desde entonces no ha dejado de trabajar y ha tenido papeles tanto en el cine como en series de televisión. Ni Alejo, ni Paula Echevarría, ni Hugo Silva ni Cristina Castaño están dispuestos a dar su opinión sobre el caso de Daniel Sancho.