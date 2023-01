El dolor de Carmen Morales tras el último intento de salvar su matrimonio

Hace apenas unos días, Carmen Morales sorprendía anunciando su separación en el plató de Plan de tarde junto a Toñi Moreno. Después de 11 años creando su historia de amor, la hija de Rocío Dúrcal y Luis Guerra decidían separar sus caminos. Ahora, la actriz ha reaparecido frente a las cámaras de Gtres para dar a conocer cómo está sobrellevando este último varapalo.

Ha sido en el estreno de la comedia Aguafiestas donde Carmen ha hablado largo y tendido de su reciente ruptura sentimental. Además de confesar no estar atravesando su mejor momento, también ha dejado claro que es algo definitivo, una decisión que no tiene marcha atrás. «Estoy bien, es un proceso que estamos pasando todos, pero estoy con ganas de empezar a trabajar, de retomar mi profesión que la había dejado aparcada un poquito y, para este año, arrancamos con teatro», ha dicho, dando la exclusiva de que próximamente se estrenará en las tablas.

Ahora solo tiene ganas de retomar su trayectoria profesional y refugiarse en el calor de su familia, quienes siempre han estado ahí. «Mi hermana está conmigo hombro con hombro, siempre lo ha estado, pero sobre todo ahora, y mi hijo también», ha dicho con una sonrisa de agradecimiento hacia las personas que están haciendo de este bache algo más llevadero.

Pero el dolor no se va de la noche a la mañana y, aunque ha puesto toda su intención en levantar cabeza, han sido muchos años de un matrimonio que ya ha llegado a su fin. «Luis y yo nos llevamos bien, no ha pasado nada para llevarnos mal. Tenemos buena relación, seguimos siendo familia. Adoro a sus hijos, él adora a mi hijo. Nos hemos separado, pero seguimos hablando. No tenemos hijos, pero tenemos perros en común», ha confesado visiblemente emocionada. Y es que, a pesar de los intentos de arreglar su relación, finalmente no se ha podido.

Pues, cabe destacar que fue el pasado mes de marzo cuando sonaron con fuerza los rumores de una crisis en su matrimonio, crisis que lograron superar en su momento pero que ha terminado dinamitando su relación: «Lo importante es que nos seguimos queriendo, pero cada uno en su casa». La buena sintonía seguirá presente, pero el dolor de haber dado todo y no haber salido adelante continúa. Ahora mismo, Carmen ha confesado no tener ilusión en el amor, pero sí tener ganas de volver a trabajar y centrarse en su bienestar: «No tengo ilusión en el amor, porque mi historia con Luis ha sido muy bonita. Ahora en abril hubiésemos hecho 12 años, más otros tantos de novios. Es un proceso muy doloroso».

Mientras tanto, Carmen continúa centrada en el homenaje hacia su madre, que sigue adelante. «Estamos contentas porque va despacito, pero va. Y hasta aquí puedo leer», ha dicho entre risas, dejando claro que es una especie de homenaje para darle el lugar que se merece. Homenaje que también quiso rendirle Shaila en el plató de Mediaset junto a Rocío Carrasco; una actuación que ha unido -más si cabe- a la hija de ‘la más grande’ a la familia Dúrcal: «Hemos quedado en quedar algún día las tres».