Rodolfo Sancho vuelve a la televisión en medio del vendaval judicial de su hijo

Daniel Sancho continúa acaparando la atención de los medios de comunicación internacionales tras confesar estar involucrado en el asesinato de Edwin Arrieta. El crimen ha dado la vuelta al mundo y las conjeturas y las diferentes teorías no han cesado desde entonces. No obstante, el chef no ha sido el único protagonista de la primera línea mediática de los últimos días, y es que esta situación ha afectado también a su madre, Silvia Bronchalo, y a su padre, Rodolfo Sancho. Hay que tener en cuenta que la popularidad de este último en el mundo de la interpretación ha hecho que sus movimientos sean también uno de los más seguidos del momento.

Rodolfo Sancho llega a la cárcel de Tailandia / Gtres

Hace unas semanas conocíamos que el intérprete había viajado hasta Tailandia con su grupo de abogados para poder hablar largo y tendido con Daniel, con el que han empezado a forjar una línea de defensa para conseguir las sentencia más favorecedora. El pasado 10 de septiembre regresaba a España, donde decidía volver a refugiarse en el más absoluto de los silencios. Ahora, con el paso de los días, el actor ha retomado su agenda laboral y, para sorpresa de muchos, lo ha hecho de la mano de un nuevo proyecto audiovisual.

Se trata de Mediawan Rights, una serie producida por Secuoya Studios y Amazon Prime Video que volverá a dar vida al icónico héroe de capa y sombrero llamado ‘El Zorro’. Se desconoce la fecha de estreno pero en el tráiler que han publicado las productoras se puede ver como el padre de Daniel Sancho aparece dando vida a uno de los personajes malvados de la trama. Por ahora, lo único que hay confirmado es que el próximo 15 de octubre será proyectada en la feria anual de Mipcom y que Televisión Española será la cadena donde dará su pistoletazo de salida en la pequeña pantalla.

Según han explicado desde Secuoya Studios, Mediawan Rights será una nueva versión de la típica historia del héroe mencionado, donde «las mujeres tendrán un papel esencial». Tal y como han señalado, los personajes femeninos que aparecerán a lo largo de los capítulos serán capaces de plantar cara al héroe enmascarado y serán de vital importancia para ir desvelando y conociendo el desenlace final. Esta nueva forma de plasmar las aventura de ‘El Zorro’ tienen como principal objetivo conquistar a las nuevas generaciones, adaptándose al tiempo actual, hasta tal punto que buscaran que los telespectadores puedan familiarizarse con cada uno de los personajes, apostando por altos datos de audiencia desde el principio.

La vuelta al trabajo de Rodolfo Sancho es un ejemplo más de que la polémica policial en la que está envuelto su hijo no ha paralizado su vida profesional. Al menos por ahora. Mientras que sus interpretaciones siguen causando furor entre sus fans, el intérprete compagina su vida como actor con el procedimiento judicial que está llevando la Fiscalía de Tailandia para dictaminar una sentencia firme con motivo del asesinato de Edwin Arrieta, el cual, supuestamente, fue realizado a manos de Daniel Sancho.