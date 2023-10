Se cumplen dos meses de la detención de Daniel Sancho después de que un juez del tribunal provincial de Tailandia decretara cárcel provisional para el joven por el presunto asesinado y desmembramiento del cirujano colombiano, Edwin Arrieta, en un hotel de la isla de Koh Phangan, en el sureste del país. Y lo cierto es que desde entonces, no han parado de sucederse nuevas informaciones sobre su caso y, por consiguiente, también sobre su persona.

Si bien hace escasos días veía la luz la identidad de la pareja sentimental que el chef habría dejado atrás a su entrada en prisión, Laura; ahora lo ha hecho la de otra supuesta víctima suya. Ha sido en la tarde de este miércoles cuando TardeAR, el nuevo programa para las tardes de Telecinco a los mandos de Ana Rosa Quintana, hacía público el testimonio de un hombre, cuya identidad no se ha desvelado, por el momento, que dice haber sido agredido por parte de Daniel Sancho hace varios meses. «Nos estamos tomando unas bebidas en mitad de la pista y me di la media vuelta para ir al baño, y me choca un chico. Me tira la mitad de la bebida en la ropa. Me dio un golpe de abajo hacia arriba y la copa de cristal se me rompió en la boca, me rompió dos muelas», ha comenzado diciendo.

El testimonio de otra supuesta víctima de Daniel Sancho / Telecinco

«Cuando nos sacaron de la discoteca, hubo otra pelea donde nos remató. A mi amigo le rompió la nariz. Era un pijo pegando a dos chicos de barrio. Vi que estaba disfrutando. Mi amigo me dijo ‘llama a la policía que no se escape’ y volvió a pegarnos como si fuera un peleador profesional, fue ahí cuando intervino la policía. Vio como dos chicos que no eran de su estatus, vino y nos echó», ha añadido para contar después que por este caso, el hijo del reconocido actor Rodolfo Sancho, se enfrentó a una multa de 3.000 euros por la baja y 2.000 euros en secuelas de ambos jóvenes. «Se mostró arrepentido, como un chaval normal».

Estas palabras, sea como fueren, llegan apenas unas horas después de que, la policía tailandesa haya terminado el informe que determine el devenir de Daniel Sancho. Entre la pena que recaiga sobre él, cabe recordar, hay muchas dudas. Pues se ha puesto encima de la mesa la posibilidad de una cadena perpetua o incluso pena de muerte. Una de sus esperanzas es ser indultado por el rey de Tailandia, Maha Vajiralongkorn. Sin embargo, en este momento el indulto real no es una posibilidad. Sí lo será una vez sea condenado y haya cumplido un tercio de la pena impuesta. Este es el único modo de que Sancho pueda obtener el perdón de la máxima autoridad en Tailandia.

Daniel Sancho en su detención en Tailandia / Gtres

En este sentido, lo cierto es que desde que Sancho ingresara en prisión, todas las miradas están puestas en la fecha en que se celebre el juicio que ponga claridad al caso. Algo que habría confirmado ya el jefe de la Corte de los Juzgados de Koh Samui. Según el programa de Cuatro En Boca de todos, la audiencia se celebrará «durante las primeras semanas del mes de enero» siempre y cuando, eso sí, «Daniel Sancho continúa colaborando y confiese, como habría hecho hasta ahora». «En caso de que cambie de actitud y no quiera seguir colaborando, la fecha no sería, como contamos, en las primeras semanas de enero, sino que se dilataría un poco más en el tiempo y habría que esperar más meses para la celebración de este juicio», señalan.