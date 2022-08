En un momento muy bonito de su carrera profesional, viviendo una exitosa gira por España, Dani Martín ha tenido que hacer frente a un revés por el que se ha visto obligado a pedir ayuda a través de las redes sociales. Aunque nada tiene que ver con su trayectoria como cantante, este nuevo varapalo ha hecho tambalear los cimientos de su situación sentimental. Tal y como él mismo ha contado en su cuenta de Instagram, hace tan solo unos días fue víctima de un robo en el que ha perdido uno de los recuerdos más especiales de su vida.

“Buenos días a todos, amigos. Antes de ayer me robaron la cartera, con el DNI, permiso de conducir, tarjetas de crédito, la tarjeta de la seguridad, que realmente no valen para nada, porque no pudieron hacer ningún tipo de pago ni nada y lo que más me duele es que llevaba dentro una foto de mi hermana preciosa”, ha comenzado explicando. El líder de El canto del loco, que ha creado una familia virtual maravillosa en el universo 2.0, ha pedido ayuda a sus seguidores para recuperar uno de los pocos recuerdos que aún le queda de su hermana. Y es que, Miriam, que falleció en 2009 a causa de un derrame cerebral, fue, es y siempre será una de las personas más importantes de su vida.

Asegurando que no le importa nada el valor económico, Dani Martín ha hecho hincapié en recuperar ese objeto que tiene mucho valor sentimental para él. “La verdad que me parece que es una putada, así que si a alguien se le ocurre devolverla porque en realidad no quiere para nada eso, yo sí, tiene mucho valor para mí, le pediría que lo pensara”, ha expresado visiblemente emocionado por la situación. Además, ha querido informar al hasta entonces desconocido ladrón que sus tarjetas están dadas de baja, por lo que no podrá hacer uso de ellas, mientras que si se quiere quedar con el DNI “porque le hace ilusión, que lo haga”, aunque ha querido recalcar que este acto le ha parecido “asqueroso”.

A los 35 años y de forma repentina, Miriam perdió la vida, dejando un hueco en el corazón de su hermano para siempre. Una pérdida que el cantante de El canto del loco siempre ha intentado llevar de la mejor manera, aunque nunca ha ocultado que ha sido uno de los varapalos más dolorosos a los que ha tenido que hacer frente en su vida. “Me hubiera gustado haber sufrido el duelo de la muerte de mi hermana como hermano y no poniéndome en el rol de padre de mis padres. Creo que los duelos hay que vivirlos y los golpes hay que encajarlos como corresponden y eso, a veces, las personas somos como más duras e intentamos sobreponernos”, confesó hace un año en el TVE. Y es que, no es ningún secreto que el artista siempre ha estado muy unido a su hermana, tanto es así que a lo largo de su carrera profesional, han sido muchos los homenajes que ha querido devolverle a la que ya considera la mujer de su vida.