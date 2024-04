Dani Martín tranquiliza a sus fans tras su pérdida de peso: «Me estoy cuidando»

Dani Martín y sus constantes cambios físicos se han convertido en noticia en más de una ocasión. El cantante no entiende por qué tiene que dar explicaciones sobre estos asuntos tan personales, pero ha dado un paso adelante para lanzar un mensaje tranquilizador. Una parte del público estaba preocupada por su repentina pérdida de peso, pero Dani insiste en que no hay nada extraño. Ha hecho gala de su sentido del humor para dar respuesta a las preguntas de sus fans.

«Se confirma: he adelgazado, lleva gafas y tengo el pelo rubio», empieza diciendo en tono jocoso. Su cuenta de Instagram tiene un millón de seguidores, así que estas palabras han generado mucha repercusión.

No es la primera vez que el intérprete de Ester Expósito tiene que dar explicaciones por su apariencia. En esta ocasión ha dejado claro que se encuentra perfectamente. Ha adelgazado, pero no sucede nada extraño, es una opción que ha tomado por voluntad propia.

Dani Martín, en su redes sociales. / @_danimartin_

«Hace un par de años sucedió y ahora está volviendo a suceder otra vez, pero al revés, a la inversa. Y es el encuentro con gente maravillosa en el día a día en la calle que me dice: Estás más delgado, ¿no? ‘Sí, sí’. Pero es que estás más delgado. ‘Sí, sí, estoy más delgado. Pero ¿estás bien? ‘Sí, sí, estoy mejor que hace dos años, cuando estaba como Miki Ballena. Pero es que estás más delgado. Y llevas el pelo rubio. ‘Sí, también. Fíjate qué cosas’, respondo».

El cambio de look de Dani Martín

El artista ha reproducido una conversación que suele tener con sus fans para poner al público el contexto. Ha utilizado este detalle para dejar claro que no le pasa nada. Ha calmado a sus admiradores y ha hecho hincapié en la importancia de llevar una alimentación saludable. «Me estoy cuidando», afirma mientras explica el motivo de su cambio de look.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Dani Martín (@_danimartin_)



Dani está inmerso en un nuevo proyecto profesional. Después publicar una canción basada en la actriz Ester Expósito está en el centro de la noticia. Ha cambiado su peinado, ahora luce un corte de pelo más atrevido y en un tono rubio. Todo esto ha servido de excusa para que la audiencia empiece a especular, así que ha frenado los rumores y ha desvelado qué hay detrás de su última transformación: simplemente está persiguiendo una mejora física.

Martín ha detallado el motivo por el que ha reproducido las conversaciones que últimamente está teniendo con sus fans. «Era para decir que si nos encontramos, así, en cosas, en la calle, en el súper, en estas cosas que se salen a hacer cuando me dejan salir del sitio este donde sabéis que me metieron algunas personas que les gusta el clickbait, que sí. Me he puesto gafas, porque como van pasando los años cada vez ves peor y eso, pero que he adelgazado, he adelgazado porque me estoy cuidando, no estoy mal ni tengo depresión ni nada de eso».

El artista está en un buen momento

Dani Martín, durante un evento. / Gtres

Dani Martín se siente molesto con todos aquellos que han puesto en circulación rumores que no se ajustan a la verdad, así que ha dado un golpe en la mesa. Asegura que está en un buen momento y que su pérdida de peso no está relacionada con ninguna cuestión emocional.

«Tengo la piel mejor, duermo mejor, y todo mejor. Porque el estar gordito de alegría es maravilloso, pero el estar saludable por una alimentación maravillosa es increíble. Así que ya nos ahorramos el tema de que ‘has adelgazado’ y todo este kit».

Para concluir su discurso ha añadido: «Así vosotros ya tiráis para dentro del supermercado o de la farmacia, del estadio o de lo que fuera, y yo también. Y nos quitamos lo de la delgadez y eso. Porque hay mucho nutricionista y mucho coach últimamente».