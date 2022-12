Dani Martín aclara la verdad de su supuesta retirada de la música

Dani Martín ha sorprendido a sus seguidores con una inesperada decisión. Tras más de dos décadas de intensa carrera, el cantante ha compartido a través de su perfil público un vídeo con momentos inéditos de su última actuación junto a unas emotivas y significativas palabras, de las que parecía deducirse que su intención era la de tomarse un tiempo indefinido de descanso y dejar a un lado la música: «Gracias por todo. Acabar en La Riviera era necesario para mí, antes de volver a la realidad de ser Daniel, el que habita en su sofá, el que bebe vino, el que juega al fútbol mal, pero le pone el corazón. Tocar tierra. Nos vemos en unos años, sed felices. No voy a seguir modas ni a modificar mi sonido para llegar a los Grammy. Prefiero conseguir los Grammy haciendo el reggaeton que hace Jorge Drexler y haciendo los duetos que hace él en sus discos, y seguir ese tipo de caminos orgánicos y sinceros. Pienso seguir siendo quien soy, sólo voy a mejorar como persona. Hasta luego, hasta siempre, hasta cuando surja de verdad. Gracias. Blackout», escribió el cantante.

Una noticia que ha pillado por sorpresa no solo a sus seguidores, sino también al mundo de la música y que ha acaparado numerosos titulares. Sin embargo, parece que la realidad no es tal y que el artista no va a dejar los escenarios. Así lo ha confirmado él mismo en un vídeo que ha publicado en su perfil. Un mensaje directo que, tal como comenta Dani Martín, ha querido compartir ante el revuelo que ocasionado su anterior post. «Hola a todos, me acabo de levantar, estoy descansando que flipas. Todo aquel que sea inteligente y que haya leído mi último post, sabe sacar la conclusión de lo que he querido decir», ha comenzado diciendo el cantante.

El que fuera líder del grupo musical El canto del loco ha dejado muy claro que no se retira. «Ni me retiro de la música, ni me voy a meter en una cárcel para mejorar como persona ni nada de eso», ha explicado. Dani Martín ha recalcado que considera que las cosas se sacan de contexto en muchas ocasiones: «que la noticia mola, claro que mola, pero la verdad de la noticia es otra. No lo digo ni enfadado, ni nada de eso», ha dicho el cantante, que comentado que solamente es el fin de una etapa y que ahora toca vivir y disfrutar para empezar otra. «Que no digan cosas que no son ciertas. Que no dejo la música, ¿cómo voy a dejar la música?, me muero», ha sentenciado antes de despedirse de sus seguidores, a los que ha deseado un feliz domingo y ha mandado todo su cariño. Ahora solo queda esperar a ver cuál será su próxima sorpresa, después de un más que merecido descanso.