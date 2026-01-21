La hija de Florentino Pérez ha roto con su habitual discreción en redes sociales para pedir la dimisión in extremis de Óscar Puente tras la tragedia en Adamuz. María Ángeles Pérez Sandoval, más conocida como Cuchy, ha exigido que el ministro de Transporte entregue su maletín debido a su nefasta gestión en el gobierno socialista de Pedro Sánchez como responsable del transporte ferroviario.

La petición de Cuchy, hija de Florentino Pérez, a Óscar Puente

Cuchy Pérez, que siempre ha estado alejada del ruido mediático e inmersa en sus proyectos personales y profesionales -pese al peso de su apellido, que es sinónimo de poder-, ha roto su silencio en su perfil social para mandar su más sentido pésame a los familiares de las víctimas del accidente de tren que tuvo lugar el pasado 18 de enero de 2026 en Adamuz, Córdoba.

Cuchy Pérez muestra sus condolencias en su perfil. (Foto: Redes Sociales)

La hija del presidente del Real Madrid, al igual que muchos rostros conocidos, han aprovechado su altavoz para aportar información útil para los afectados y sus familiares. La empresaria ha decidido también dar voz a lo que considera que es una injusticia que se podía haber evitado y cuya responsabilidad es del Gobierno de España -y especialmente del Ministerio de Transporte, cuyo líder es Óscar Puente-.

Por ello, Cuchy -al igual que Miguel Bosé-, ha pedido la dimisión del ministro de Transporte, que para muchos españoles es el principal responsable de esta tragedia al no haber atendido a las advertencias por parte de los trabajadores de Adif que alertaron sobre problemas en las vías del tren que conecta Andalucía con Madrid.

Esta petición por parte de la hija de Florentino Pérez ha venido dada cuando un usuario ha compartido en redes una imagen de Óscar Puente en la que se lee: «Dimisión». Unas palabras que Cuchy no solo ha aplaudido, sino que ha añadido: «Sin más». Un comentario que da a entender que apoya la dimisión del ministro de Transporte tras la tragedia ferroviaria que ha conmocionado a todo el país.

Los famosos piden la dimisión de Óscar Puente

La empresaria no ha sido la única que ha dado un paso al frente para exigir que asuman responsabilidades los culpables de esta tragedia. También lo ha hecho Miguel Bosé. El cantante, que siempre ha sido muy crítico con Pedro Sánchez, escribió un mensaje en su cuenta de X -llamado anteriormente Twitter-, donde exigió -al igual que la hija de Florentino Pérez- la dimisión inmediata de Puente.

“MIS CONDOLENCIAS Y PESAR A LAS FAMILIAS DE LOS FALLECIDOS EN EL ACCIDENTE DE TREN EN ADAMUZ, CÓRDOBA. NI IMAGINAR SE PUEDE, EL DOLOR POR EL QUE PASAN, NI LA RABIA CON LA QUE LLORA ESPAÑA ENTERA. OTRA DESGRACIA MÁS QUE PODRÍA HABERSE EVITADO. OTRA DE MUCHAS TANTAS, CONSTANTES Y… pic.twitter.com/x6r2yVKi5x — Miguel Bosé (@boseofficial) January 19, 2026

«Mis condolencias y pesar a las familias de los fallecidos en el accidente de tren en Ademuz, Córdoba. Ni imaginar se puede, el dolor por el que pasan, ni la rabia con la que llora España entera. Otra desgracia más que podría haberse evitado. Otra de muchas tantas, constantes y sin tregua. Una vez más, los de siempre demuestran su incapacidad para gobernar, y su desprecio hacia los españoles y hacia España entera. Se prolonga sin aliento, la agonía de este enroque enfermizo de un gobierno tóxico, mientras se extiende la miseria que minuciosamente diseñan. Pedimos la dimisión general del gobierno entero y por supuesto la del ministro de Transportes, Óscar Puente, de forma fulminante e inmediata. Ya no tienes perdón, chaval», dijo el artista.