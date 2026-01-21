Se cumple un año desde que la vida de Anabel Pantoja y David Rodríguez dio un giro dramático. Su hija Alma, con apenas un mes y medio de vida, fue ingresada de urgencia en la Unidad de Medicina Intensiva del Hospital Materno Infantil de Gran Canaria. Lo que parecía un susto médico se transformó en una investigación judicial que, doce meses después, sigue sin resolverse. La pareja, conocida por su discreta vida mediática tras la fama de Anabel como influencer y colaboradora televisiva, ha vivido un año de angustia, incertidumbre y presión mediática, mientras la justicia continúa su trabajo para esclarecer las causas de las lesiones que sufrió su hija.

El inicio de la pesadilla: el ingreso de Alma

El 9 de enero de 2025, el mundo de Anabel y David se vino abajo. Alma, de apenas 40 días, sufrió una crisis mientras se encontraba en un centro comercial de Gran Canaria. Según fuentes cercanas, Anabel había dejado a la niña con David mientras realizaba unas compras. Ante la gravedad de la situación, ambos trasladaron inmediatamente a Alma a la Clínica Roca y, posteriormente, fue ingresada en la Unidad de Medicina Intensiva del Hospital Materno Infantil de Gran Canaria, con pronóstico reservado.

Durante 18 días, la pequeña permaneció en observación médica estricta. Este periodo crítico estuvo marcado por la incertidumbre absoluta sobre su estado de salud. Como relataron periodistas que cubrieron la situación, «son horas complicadas para el bebé y para sus padres». La gravedad del ingreso llevó a la familia Pantoja a desplazarse masivamente hasta la isla. Isabel y Agustín Pantoja, Merchi Bernal (madre de Anabel), Isa Pantoja y Kiko Rivera estuvieron presentes para ofrecer apoyo emocional a Anabel y David.

Anabel Pantoja y David Rodríguez junto a su hija Alma. (Foto: Gtres)

El hospital, siguiendo los protocolos establecidos en casos de lesiones no explicadas en menores, remitió un parte de lesiones fechado el 17 de enero de 2025, que fue ratificado por un peritaje médico forense. El documento alertaba de lesiones cuya naturaleza y origen necesitaban ser investigados.

La investigación judicial: diligencias y prórrogas

El 21 de enero de 2025, apenas semanas después del ingreso, el Juzgado de Instrucción número 3 de Las Palmas de Gran Canaria abrió diligencias por un presunto delito de maltrato infantil, apuntando a los progenitores como responsables de las lesiones. Seis días después, el 27 de enero, Anabel Pantoja y David Rodríguez declararon en calidad de investigados, con asistencia letrada, negando haber golpeado a su hija, ni de manera intencionada ni accidental. No se adoptaron medidas cautelares: la custodia y la patria potestad de Alma permanecieron intactas.

Posteriormente, la causa pasó al Tribunal de Instancia de San Bartolomé de Tirajana, y desde entonces ha permanecido en fase de instrucción. Según el periodista Francisco José Fajardo, «del resultado de las valoraciones forenses y de las demás diligencias practicadas a lo largo de este año, la autoridad judicial podría determinar si hay suficientes pruebas o indicios de la comisión del delito investigado para dar trámite a la Fiscalía Provincial de Las Palmas».

Anabel Pantoja durante un funeral. (Foto: Gtres)

Durante estos doce meses se han tomado declaraciones a familiares, personas del círculo de la pareja, y personal sanitario que atendió a la bebé. Entre los testigos, destacó la madre de Anabel, Merchi Bernal, quien puso en duda la declaración de David Rodríguez: «No pongo la mano en el fuego por él, no sé lo que pasó y no puedo decir si lo que cuenta es cierto». Esto provocó que David fuera nuevamente llamado a declarar y, a su vez, se tomara declaración a la pareja de Merchi, generando una situación de tensión familiar duradera.

Declaraciones de expertos y abogados

El abogado Jesús Alexis Bethencourt asegura que, según los informes médicos y forenses, existen motivos suficientes para que la causa continúe su curso: «El caso está abierto y estoy un 99,9% seguro de que la Fiscalía les va a acusar. Son informes elaborados por el Hospital Materno Infantil de Gran Canaria y corroborados por la clínica médico-forense de Las Palmas. De lo contrario, la Fiscalía estaría prevaricando».

Por su parte, Alfonso Egea, experto en procesos judiciales, explica que «si en doce meses no se ha archivado la causa ni se ha llevado a juicio es porque no hay elementos ni para una cosa ni para otra. Todavía hay informes en marcha y resultados pendientes. La jueza no tiene elementos suficientes para tomar decisiones definitivas y por eso ha ampliado la investigación seis meses más».

La vida de Anabel Pantoja durante el año de incertidumbre

Este año ha sido especialmente duro para la influencer sevillana. Entre viajes a Gran Canaria, compromisos profesionales y la presión mediática constante, Anabel ha tenido que lidiar con la angustia de ser madre primeriza en medio de un proceso judicial. En sus redes sociales, donde suma más de 2 millones de seguidores, ha compartido algunos momentos familiares, intentando proteger la intimidad de su hija. Tras el alta hospitalaria de Alma, el 27 de enero de 2025, Anabel publicó un vídeo en el que describía su experiencia: «Afortunadamente estamos en casa. Hay un protocolo porque el menor tiene muchísima protección, cosa que nos encanta y apoyamos… Hemos vivido una situación que le pasa a muchos padres. Se nos está poniendo en el ojo algo que no hemos hecho».

El primer cumpleaños de Alma fue celebrado con discreción en Madrid, y Anabel le dedicó un emotivo mensaje en redes: «Naciste junto al mar, en una isla preciosa que es nuestro hogar… Me llenaste de luz y me devolviste la sonrisa».

Anabel Pantoja y David Rodríguez en Sevilla. (Foto: Gtres)

A lo largo de este año, Anabel ha continuado con su trabajo como creadora de contenido y su vida social, pero siempre manteniendo a Alma como prioridad. La influencia mediática, el constante seguimiento de los medios y la presión de la justicia han marcado un año de tensión y resiliencia para la pareja.

La prórroga: seis meses más de incertidumbre

Este martes 20 de enero de 2026, el Tribunal Superior de Justicia de Canarias anunció que la investigación se prorroga seis meses más, justo antes de cumplirse un año desde la apertura de diligencias. Según Sandra Aladro, periodista y colaboradora de El tiempo justo, «la jueza necesita seguir investigando, seguir tomando declaraciones y analizar qué pasó exactamente con la niña».

Antonio Rossi explicó que «se han llamado a profesionales médicos, y el abogado sigue tranquilizando a la pareja, asegurándoles que esto se va a archivar. Cualquier modificación se habría producido si hubiera habido indicios claros». Sin embargo, como apunta Alfonso Egea, periodista y escritor español especializado en sucesos, tribunales y crónica negra, «la demora se debe a la necesidad de seguimiento médico de la menor y a la espera de informes clínicos cruciales».