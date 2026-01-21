Katy Perry ha acaparado todas las miradas al estrenarse como primera dama en el Foro de Davos como acompañante de Justin Trudeau. La artista ha dejado en su armario sus excéntricos looks para vestir un sobrio vestido en una cita que ha reunido a líderes mundiales de todos los ámbitos.

Protagonista en el Foro Davos

Hace más de medio año que salieron a la luz los rumores de la relación entre la intérprete de I Kissed a Girl y Justin Trudeau, ex primer ministro canadiense. Poco tiempo después de comunicar su separación de Orlando Bloom, el padre de su hija, la artista conocía a su actual pareja, con la que ya pasea públicamente pese a las miradas de los más curiosos.

Katy Perry junto al ex primer ministro de Canadá. (Foto: Gtres)

Meses después de confirmar su historia de amor, la cantante y el político han hecho su primera gran aparición pública en el Foro Económico Mundial en Davos, en los Alpes suizos al que también han acudido líderes de potencias mundiales de la talla de Emmanuel Macron, Christine Lagarde -presidenta del Banco Central Europeo- o Felipe y Matilde de Bélgica.

Esta aparición en Suiza no solo pone de manifiesto que están muy unidos, sino que también han puesto fin a los rumores de crisis que han resonado en las últimas semanas. Como su mayor apoyo en el foro de Davos, la artista internacional no ha podido ocultar su emoción -y su sonrisa- al ver a su pareja en el escenario del evento, donde ha pronunciado unos discursos de la jornada. Un gesto que da cuenta la admiración que siente por su novio, del que no se ha separado en este viaje y con el que ha intercambiado varios gestos de cariño.

Katy Perry, muy pendiente del discurso de Justin Trudeau. (Foto: Gtres)

El sonado look de Katy Perry para el Foro de Davos

Para esta ocasión, Katy Perry ha acertado a la perfección con su look. La artista ha apostado por una vestimenta de lo más adecuada para el evento que se trataba y en el que iba a coincidir con importantes líderes. La intérprete de Hot n’ Cold ha lucido un conjunto de dos piezas monocolor en tono beige compuesto por un suéter con botones y una falda midi tipo lápiz a juego con la parte superior del outfit.

Aunque ha dejado atrás las estridencias para esta ocasión y las prendas imposibles que tiene acostumbradas a lucir en sus conciertos, sí que ha hecho un guiño a su habitual estilismo a través de las joyas. La artista le ha dado su toque personal al look con unos pendientes dorados en forma cuadrada XXL y unas gafas de sol de carey. Por su parte, su pareja ha optado por un traje de chaqueta azul marido con corbata estampada del mismo color que la prenda principal del look.

Los complementos que lució Katy Perry. (Foto: Gtres)

Sea como fuere, e independientemente de sus looks, la pareja ha acaparado todas las miradas del evento, en el que han dado cuenta que su relación va viento en popa.