Si algo caracteriza a Cristina Pedroche es la naturalidad para contar abiertamente y sin dejarse nada en el tintero sus experiencias. La presentadora está atravesando las primeras semanas después de dar a luz a Laia, su primera hija. Lejos de vender una felicidad impostada, las complicaciones posparto no han tardado en aparecer y estos días no están siendo fáciles para ella.

A través de sus redes sociales, la madrileña ha querido contestar a sus seguidores algunas preguntas sobre el parto. No esconde que está siendo un proceso complicado para el que ha necesitado pedir ayuda: «El posparto es duro. Muy duro. A veces lloro sin saber muy bien el porqué y no me salen las palabras. La lactancia es muy dura y con las grietas lo he pasado muy mal, pero ahora estoy mucho mejor. Y preparándome para las futuras crisis de lactancia que puedan venir. También he necesitado la ayuda de una psicóloga perinatal, que me ha ayudado a entender mejor el proceso y a saber que todo es normal y que no estoy sola», empieza diciendo.

Cristina Pedroche contesta preguntas sobre el parto / Instagram

Pedir ayuda cuando se necesita es algo que no debería avergonzar a nadie y Cristina Pedroche lo tiene claro: «Ahora me siento más fuerte y por eso comparto todo esto porque quizás alguna mujer está psando por lo mismo, que sepa que no pasa nada por buscar ayuda y que por supuesto, no está sola. No estamos solas».

Entre otras cosas, la de Vallecas ha querido confesarle a sus seguidores de cuántas semanas estaba cuando se puso de parto, así como que no usó la epidural: «De 40+2. Yo estoy contando mi experiencia que es igual de real y válida que la de otras mujeres. Ni soy mejor mujer por no haberme puesto la epidural o haber tenido parto natural en vez de cesárea, ni mejor madre por estar queriendo que la lactancia sea un éxito. Pero tampoco peor. Este es mi caso y ya está. Y yo estoy muy contenta porque iba muy preparada para todo lo que pudiera surgir y al final salió mejor de lo imaginado. Por mucho que yo quisiera una cosa el parto es cosas de dos, mía y de mi beba y ella también hizo un gran trabajo. Somos un gran equipo y estoy feliz», explica.

Cristina Pedroche en un evento en Madrid / Gtres

Sobre la epidural, desvela lo siguiente: «Estaba muy tranquila y no me acordé de ella. En el curso de Hipnoparto me enseñaron muchísimos recursos para gestionar el dolor y yo me construí mi propia escalera par ir eligiendo una cosa u otra según fuera aumentando la intensidad de las olas uterinas, y la epidural estaba la última de mi lista. No me tuvieron que poner ninguna medicación, ni tuve desgarro, un pequeño punto que ya se ha reabsorbido».

La matrona y su ginecóloga han sido sus mejores apoyos. Además, Cristina Pedroche ha contado algunos trucos que le vinieron bien para el parto: »El agua me ayudó a sentirme menos pesada y aunque la intensidad era cada vez mayor, me ayudaban bastante los masajes con presión en la zona lumbar cuando venía la contracción», cuenta.