Cristiano Ronaldo se viste con ‘kufiyya’ para celebrar el Dia Nacional de Arabia Saudí

Cristiano Ronaldo vive una nueva etapa profesional desde que el año pasado fichó por Al Nassr, uno de los equipos de fútbol más potentes y conocidos de Arabía Saudí. Nada más aceptar la oferta, el astro portugués se mudó al país asiático junto a su mujer y sus hijos, desde donde han tenido que acostumbrarse a la cultura de Oriente Medio, la cual es muy distinta a la implantada en los lugares donde habían vivido hasta ahora. No obstante, siguiendo el contenido publicado en las redes, tanto por el futbolista como por la influencer, parece que no les ha resultado nada difícil convivir con dichas costumbres. De hecho, una de las últimas pruebas que evidencian lo citado han sido las imágenes que han trascendido hace tan solo unas horas con motivo del Día Nacional de Arabía Saudí.

Como es tradición, todos los 23 de septiembre es una jornada festiva para el país, donde se celebra el cambio de nombre del Reino del Néyed y del Hiyaz a ‘Reino de Arabia Saudita’. Aprovechando su presencia, Cristiano Ronaldo no ha querido perderse la festividad y, junto a sus compañeros de equipo, se ha vestido con el traje tradicional saudí para celebrar uno de los días más importantes del país donde reside ahora junto a su familia. Así, el delantero ha protagonizado unas fotografías que no han tardado en hacerse virales en las redes, donde posa vestido con las prendas más comunes y tradicionales de Arabía Saudí: con una túnica hasta los tobillos llamada ‘thawb’, una ‘kufiyya’, que es un pañuelo que se utiliza para ponerlo en la cabeza, y un cordón negro usado para que dicho pañuelo no se mueva y se sostenga, llamado ‘agal’.

Más allá de estas imágenes, el club de fútbol Al-Nassr ha sido el encargado de publicar un video en el que se puede ver como Cristiano, vestido con el traje explicado, baila junto al resto de la plantilla del equipo la tradicional aardha, una danza de espadas que combina poesía, música de tambores y una coreografía rítmica, la cual suele representar en ocasiones especiales, como por ejemplo la festividad nacional del 23 de septiembre. «Una patria para sus hijos y el mundo. Todos juntos por una bandera. Soñamos y logramos», escribe el equipo en su perfil oficial de Instagram.

Sin duda, estas fotografías simbolizan el cálido recibimiento que ha tenido Cristiano Ronaldo por toda la afición saudí. Una afición que podrá disfrutar de su destreza con el balón hasta junio de 2025, fecha en la que el contrato firmado por el astro quedará obsoleto, a no ser que se llegue al acuerdo de una renovación. La llegada del portugués y su familia al país de Oriente Medio supuso una gran expectación y acaparó la atención de muchos medios locales, quienes seguían sus pasos con el fin de conocer como estaba siendo la adaptación de los recién llegados.