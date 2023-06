Cristiano Ronaldo (38) ha logrado consagrarse en los últimos años (y también en los pasados) como uno de los mejores y más completos futbolistas del mundo. El portugués lleva a su espalda cinco balones de oro, los mismos premios de la FIFA al mejor jugador del mundo y cuatro Botas de Oro. Asimismo, en 2020, tuvo el honor de ser elegido el mejor jugador del siglo XXI en la gala de Globe Soccer Awards, siendo así, el primer futbolista europeo y el primer portugués en recibir dicho reconocimiento. Además, ese mismo año, estuvo incluido en el Dream Team del Balón de Oro.

Actualmente y tras su salida el pasado mes de noviembre del Manchester United, Cristiano juega en las primeras filas del Al-Nassr F. C. de la Liga Profesional Saudí. Allí permanecerá, previsiblemente, hasta 2025. Pues cabe recordar, que el equipo cuya sede se ubica en la ciudad de Riad, se ha hecho con los servicios del futbolista para las próximas dos temporadas y media. Después, son muchos quienes sospechan que dada su edad, Cristiano decida colgar las botas y poner punto final a su trayectoria futbolística.

El propio portugués habló sobre este tema en la entrevista que le dio a Piers Morgan a finales de 2022. Allí afirmó: «Quiero jugar 2-3 años más». Un tiempo que coincide con lo que dura su contrato con el Al-Nassr. «Cristiano se incorporó al fútbol árabe en enero del 2023 y el acuerdo durará hasta el 2025, por lo que hasta el momento hay pocas posibilidades de renovación», señalan varios medios de comunicación.

Cabe preguntarse entonces a que dedicaría su tiempo Cristiano Ronaldo. ¿Volverá a España o se irá por el contrario a Portugal? ¿Seguirá vinculado al fútbol aunque no como jugador? ¿Nos sorprenderá con otro de sus negocios? Sin tener todavía respuesta a ninguna de estas preguntas, cierto es que no pasará hambre económica ni profesional. El ex delantero del Real Madrid contaría en la actualidad con una fortuna de cerca de quinientos millones de euros y más de una decena de negocios en propiedad.

Los negocios de Cristiano Ronaldo, al detalle

Al margen del terrero de juego, Cristiano Ronaldo se ha abierto también al mundo empresarial como propietario de una cadena de hoteles de lujo, una marca de moda íntima, perfumes e incluso una clínica capital que ha reunido a numerosos rostros conocidos del panorama deportivo, como los portugueses y compañeros de Cristiano en la selección lusa José Bosingwa y Raúl Meireles, sus también compatriotas Carlos Martins, Rubén Micael y el mítico exjugador del Atlético de Madrid Paulo Futre, o el exfutbolista francés Robert Piràs.

Asimismo, el futbolista posee, junto a su hermano, una tienda de pinturas en Portugal, la cual sería uno de sus negocios más rentables y; recientemente, ha presentado en Madrid su nuevo proyecto empresarial junto a una marca de agua de Ávila: URSU. «Es algo muy interesante para mí, estoy seguro de que tendremos éxito, porque el proyecto es de calidad. Un negocio con esta magnitud, yo tenía que valorarlo. Hubo sintonía con la gente, es una empresa de gente top», explicó Ronaldo en el evento.

«Solo pido que la prueben. Siendo Cristiano, hay dobles ojos mirando a ver si todo está bien en los controles. Es un proyecto muy interesante, que me motivó muchísimo», añadió insistiendo en la idea de que se trata de un agua «medicinal con características que muy pocas aguas en el mundo pueden tener».