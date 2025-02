Una conocida influencer cuenta la noche de amor que vivió con Alfonso de Borbón: "No se pudo resistir"

Ana Brito se ha consolidado como una de las influencers más seguidas del momento gracias a su proyecto El Show de Briten, un espacio en redes sociales donde aborda con ironía situaciones cotidianas. Con más de 500.000 seguidores en Instagram, su creciente exposición mediática le ha brindado la oportunidad de participar en distintos programas de entretenimiento. Sin ir más lejos, el pasado 12 de febrero, acudió como invitada a un espacio televisivo de Mediaset y, aunque siempre se ha mostrado reacia a compartir detalles de su vida personal, en esta entrevista se sinceró como nunca, revelando aspectos, hasta ahora desconocidos, de su más estricta intimidad.

Dani Martínez, el presentador del formato, preguntó a Ana y a los otros dos invitados (Adrián Lastra y María Escoté) que si alguna vez se habían despertado en un sitio que no esperaban, y era entonces cuando la creadora de contenido se lanzaba a narrar una historia de su juventud que dejó boquiabiertos a todos los presentes.

Ana Brito en ‘Martínez y Hermanos’. (Foto: Mediaset)

«Yo era joven y bella y estaba de fiesta. Cuando acabó salí de la discoteca y apareció una limusina en la puerta. Decidí abrir la puerta para decirle que vaya coche llevaba y veo que va conduciendo un empresario español, con fama de ligón, cuya inicial de su apellido es la H», comenzaba a contar.

Señalaba que había más gente con este rostro conocido y, finalmente, ella y su grupo deciden irse con ellos y terminar la fiesta en una urbanización a las afueras de Madrid, concretamente en la casa de H. «Empieza a llegar gente y eso se convierte en un after. Y a mí me empieza a tirar los trastos una persona de la realeza», confesaba. Aunque al principio se resistía a identificarle, finalmente Ana terminó señalando que se trataba de Alfonso de Borbón.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Martínez y hermanos (@martinezyhermanos)

«Empezó a ligar conmigo y yo ya pensaba que al día siguiente iba a convertirme en reina. Mis amigas querían irse, pero yo me quedé. Nos dieron las diez de la mañana y se me ocurrió la idea de que nos tiráramos a la piscina. Y fue en ese momento cuando él no pudo controlarse y me dio un morreo», explicaba mientras recordaba que lo que más le llamó la atención es que en ningún momento «le tocó ni el culo ni las tetas».

Sus amigas terminaron yéndose. pero Ana decidió quedarse porque consideraba que podía ser «el inicio de una vida nueva con corona» para ella. Sin embargo, cuando se quedó sola en la mansión donde se estaba haciendo la fiesta, decidió irse a dormir. «En un momento de lucidez me fui a dormir y me ofrecieron una habitación que parecía del Ritz. Entonces yo me voy y él se va a otro cuarto. Pero a la hora y media me despierto porque empiezo a escuchar gemidos […] Bajé a la zona que conocía, que era la piscina, pero habían formado una orgía muchas mujeres con el empresario y entonces busqué a mi Borbón para irnos», contaba.

Ana Brito, Adrián Lastra, María Escoté y Dani Martínez en ‘Martínez y Hermanos’. (Foto: Mediaset)

Finalmente lo encontró y, junto a él y un amigo más, se marchó a casa. Y fue durante el camino cuando vivió otro momento que recuerda a día de hoy entre risas. «Me entró hambre de camino y pensaba que me llevarían a un tres estrellas Michelin, pero paramos en un McDonald’s y luego me fui a casa», concluía.