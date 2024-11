La influencer Ana Brito, duramente criticada en la red por una broma sobre el ELA

Ana Brito, más conocida como Briten en el universo 2.0, es una cómica e influencer española que alcanzó una gran popularidad en nuestro país con El Show de Briten, un espacio en redes sociales donde comenta, con humor y sátira, situaciones de la vida cotidiana. Aunque suele crear contenido que sus seguidores valoran por su capacidad de hacerles pasar un rato agradable, uno de sus últimos posts ha recibido una ola de críticas tras una broma sobre el ELA (Esclerosis Lateral Amiotrófica) que muchos internautas han considerado inadecuada.

«Oye, poco se habla del frío que hace. Es que en 24 horas hemos pasado de un agradable otoño a un día cualquiera en Escandinavia. El frío este es digno de camiseta térmica. Y yo me he vestido como si hiciera 20 grados. ¡Error! He salido a la calle y las manos se me han quedado heladas. Y aunque haya intentado utilizarlas, que no he podido, que me fallan. ¿Acaso tengo ELA? No, es frío», bromeaba la influencer sobre el desplome de las temperaturas que ha sufrido la capital en las últimas horas.

Como era de esperar, los usuarios no han tardado en mostrar su descontento en los comentarios de la publicación sobre la broma de la influencer acerca de la enfermedad mencionada: «Lo del ELA ha estado muy fuera de lugar. Y mira que a mí me encantas pero creo que ha sobrado», «Broma poco apropiada acerca del ELA», «Me quedo de piedra con lo del ELA», «¿Acaso sabes lo que es la ELA?», «Creo que se te ha ido la pinza mucho», «No todo vale», «Ana pide perdón y retira el vídeo», «Mi marido murió hace dos años y te aseguro que no tiene ninguna gracia», «He tenido que volver a ver el vídeo para asegurarme que había escuchado la broma con la palabra ELA», «Vaya cagada», «Alucinante la falta de respeto y empatía», escribían algunos de los usuarios de la red.

Ana Brito en un evento en Madrid. (Foto: Gtres)