Confirmada la fecha en la que Raphael regresará a los escenarios tras su problema de salud

El estado de salud de Raphael ha despertado el interés de su querido público desde que tuvo un problema mientras participaba en un conocido programa de TVE. El artista estuvo ingresado en el hospital y la familia mantuvo a la prensa informada de todo lo que estaba pasando. Cuando el diagnóstico estaba confirmado dieron un paso adelante y anunciaron que el artista de Linares padecía un linfoma cerebral.

Raphael estaba en mitad de una gira internacional y su equipo comunicó que los conciertos de América iban a paralizarse hasta que la situación fuese estable. Sin embargo, tal y como ha podido confirmar LOOK, los planes de su gira española continúan en pie y el espectáculo del cantante en Elche (Alicante) sigue en pie. Este diario se ha puesto en contacto con la concejalía de cultura de la citada localidad, que confirma que el concierto no está cancelado. Tanto es así que tras unas semanas de parón dada la incertidumbre, ya vuelven a poder comprase entradas a través de la página oficial del intérprete (Raphaelnet.com). No solo eso, tal y como se puede ver en la mencionada web, el resto de citas españolas tampoco han sufrido alteraciones.

Raphael tras salir del hospital. (Foto: Gtres)

Esta información coincide con los datos que han salido publicados esta semana. Fuentes próximas a la familia aseguran que la evolución de Raphael es positiva. Está reaccionando bien al tratamiento y se ha tomado en serio las pautas de sus médicos. Es buen paciente y sabe qué tiene que hacer en cada momento, por eso está descansado lo máximo posible hasta que llegue el momento de reencontrarse con sus fans.

El 17 de mayo se subirá al escenario del Auditorio de la Rotonda (Elche). Todavía hay entradas disponibles y su precio varía en función de la ubicación, pero algunas alcanzan los 100 euros. El concierto forma parte de la gira Raphaelísimo Tour, un proyecto con el que el intérprete de Yo soy aquel pretende celebrar la longevidad de su brillante trayectoria.

Otros conciertos de Raphael

Después de su paso por Alicante, Raphael y sus banda pondrán rumbo a Almería, donde el cantante conquistará a sus fans en la plaza de toros de la ciudad. El número tendrá lugar el 31 de mayo y la venta de entradas está disponible. Durante 2025 hay otros conciertos que tampoco han sufrido cambios en la página web del cantante, como por ejemplo el de Santander o Murcia. Merece una mención especial el de Marbella, que se celebrará en junio en Starlite Occicent.

Página web oficial de Raphael. (Foto: raphaelnet.com)

Raphael no está solo en esta aventura. Cuenta con la indispensable ayuda de su hijo Manuel Martos, con quien ha compartido más de un proyecto. Juntos forman un buen equipo, pues tienen muchas cosas en común y se han unido con fines profesionales en numerosas ocasiones.

Manuel Martos rompe su silencio

Manuel Martos hablando de Raphael. (Foto: Gtres)

Manuel Martos ha hablado después de estar unas semanas en un segundo plano. Siempre que se encuentra con los reporteros hace gala de su educación y responde a las preguntas que sean necesarias para aclarar las cuestiones que tienen que ver con su padre. Esta vez ha explicado delante de los micrófonos de la agencia Gtres que el artista se encuentra bien y tranquilo.

Tal y como ha desvelado, Raphael está animado, lo que confirmaría la información que ha obtenido este periódico, y que su agenda española no experimentará alteraciones. No obstante, Manuel Martos ha optado por no hablar de este tema. Ha reconocido que todavía no pude decir nada, así que sólo queda una opción: acudir a la página web oficial. Siguiendo estos datos y la información aportada por el ayuntamiento de Elche, todo parece confirmar que la luz de Raphaelísimo volverá a brillar con fuerza a mediados de mayo.