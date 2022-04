El Teatro Eslava de Madrid, la mítica sala de fiestas, también conocida como Joy Eslava ha sido el punto de encuentro de actores y actrices que han acudido a celebrar los premios Fotogramas de Plata 2022. Una red carpet marcada por el glamour y el color negro, que ha predominado en la mayoría de los looks. Paula Echevarría no se ha querido perder la gran cita y ha acudido junto a una persona muy especial para ella, su pareja, Miguel Torres.

Sobre las 20:00 horas han posado sonrientes en el photocall e instantes después, la actriz ha atendido a los medios de comunicación allí presentes. Ha confesado la emoción que siente al poder estar presente en esta cita y por todos los nominados, pero también por Toni Acosta, su amiga y presentadora de la gala. «Estoy deseando verla», ha dicho orgullosa. También, ha indicado que se ha emocionado mucho al ver Antonio Resines, ya que hasta hace unas semanas estaba alejado del foco mediático para poder continuar con su recuperación después del infierno que vivió estando ingresado a consecuencia del coronavirus. «Me ha hecho mucha ilusión verle aquí tan bien que no os lo podéis imaginar. No sé es una noche muy de celebrar», ha dicho la actriz con entusiamo.

La influencer, también ha asegurado que en estos momentos no está grabando ningún proyecto. «Me está costando arrancar, la verdad», ha dicho sobre su situación actual dentro del séptimo arte. Es necesario recordar que, dentro de tan solo unos días la intérprete de Los Nuestros celebrará el primer cumpleaños de su segundo hijo, Miguel Jr. Sobre cómo está vivienda esta maternidad, Paula ha desvelado que se le está pasando muy rápido el tiempo. «Dentro de nada hace un año y me parece que fue ayer cuando lo tuve», ha añadido con cierta nostalgia. Después, ha contado que se porta «muy bien» y que ha tenido «mucha suerte con los dos -hace referencia a su hija Daniella, fruto de su relación anterior con el cantante David Bustamante-«, ha expresado.

Esta vez, la acrtiz se ha decantado por un vestido vaporoso de estampado floral donde ha predominado el morado y el rojo. Un diseño que ha destacado por sus mangas abullonadas, escote corazón y la gran apertura de la parte central. Paula Echevarría ha combinado este estilismo con unos elegantes salones morados. Por otro lado, ha optado por el cabello liso con la raya en medio y un make up donde ha delineado con lápiz negro su mirada y un labial a tono.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de ᴘᴀᴜʟᴀ ᴇᴄʜᴇᴠᴀʀʀɪᴀ (@pau_eche)

Hace tan solo unos días, Paula Echevarría se dejaba ver en otro conocido evento, en los premios Ídolo, donde se convirtió en una de las presentadoras. En aquella ocasión, la bloguera se enfundó en un vestido marrón cut out que combinó con accesorios dorados.