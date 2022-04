La curiosa condición de Pablo Carbonell a su hija para que pueda rodar una película

A nivel profesional, Pablo Carbonell está viviendo uno de los momentos más dulces de su vida. La capital acogió durante el pasado día 25 de abril la presentación de Planeta Ganga y de su documental, Mónica y Javier, el cual se centra en la historia de dos personas discapacitadas que se enfrentan a un sinfín de problemas a consecuencia de sus condiciones, a las que se antepone el amor por encima de todo. Un acto de lo más emotivo en el que el gaditano ha tenido oportunidad de hablar sobre su relato y sobre su ámbito personal.

Durante la cita, Carbonell estuvo acompañado por su esposa y por su hija, de las que está muy orgulloso: “La verdad que no me puedo quejar. Me han salido muy apañadas”, admitía. Y es que, teniendo en cuenta que Mafalda quiere seguir los pasos de su progenitor, éste está siendo muy estricto con ella: “Mafalda lo importante es que apruebe, porque si no, no va a poder hacer una película que le han ofrecido para rodar en verano, pero tiene que aprobar”, confesaba, dejando entrever que también tiene que centrarse en los estudios si quiere triunfar en otras esferas: “No pongo condiciones, las pone la Comunidad para que después los niños prodigio no sean unos analfabetos”, sentenciaba el actor.

Con respecto a la muerte de Rosa Mariscal, su compañera en Hospital Central, Pablo se mostró visiblemente apenado: “Si, me enteré. Muy joven”. Por si fuera poco, también ha tenido que asumir la muerte de una de las personas más importantes de su carrera: “Ayer también murió Tomás Summers que fue el descubridor de Chiquito de la Calzada, de Paz Padilla, y me dio trabajo en mis años más oscuros”, señalaba, mandando un abrazo a toda la familia y considerándola suya propia.

Durante una tarde muy especial con la solidaridad por bandera, Pablo encontró la oportunidad perfecta para estrenar su documental: “Nos cedieron este espacio para Planeta Ganga para discapacitados en el mundo del cine y encontramos que era la ocasión de presentar la película que rodé antes de la pandemia con dos discapacitados que me encontré por la calle que me parecieron tan encantadores, un matrimonio tan feliz y que se quiere tanto hay que contarlo”, explicaba, aclarando así cómo se había inspirado para llevar a cabo su propia producción. Con respecto a las prendas de la tienda, Carbonell también quiso aportar su granito de arena: “Voy a traer mi chupa perfecta de los años 80”, desvelaba, muy ilusionado también por contar en su armario con una de las prendas más icónicas del panorama cinematográfico nacional: “La chaqueta de leopardo de Javier Bardem la tengo yo. La compré en una rifa benéfica. Nunca se lo he contado, pero la tengo yo”, aseveraba, dejando entrever que tiene una conversación pendiente con el marido de Penélope Cruz para contarle esta anécdota que les une. Aunque, por el momento, prefiere centrarse en su trabajo: “Yo cuando me voy a trabajar es cuando descanso”, apuntaba, muy feliz por todos los proyectos que le están llegando.