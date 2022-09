Claudia Osborne revela por qué dejó de dar el pecho a su hija

Claudia Osborne se encuentra en un feliz momento. La hija de Bertín Osborne está viviendo sus primeros meses como madre, después de que el pasado mes de junio diera a luz a su primera hija junto a José Entrecanales. A pesar de que ella misma reveló el importante cambio que la llegada de la pequeña Micaela había supuesto y lo felices que estaban, ella misma ha querido comentar que no todo es tan sencillo. Lo ha hecho a través de una ronda de preguntas que ha querido hacer con sus seguidores en las redes sociales.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de CLAUDIA OSBORNE | Life Coach (@clo_osborne)

La hija de Bertín Osborne no ha tenido reparos en contestar a uno de sus seguidores, que le ha preguntado los motivos que la han llevado a dejar de darle el pecho a su hija. Ella misma ha contado que, aunque le gustaría hacerlo, no le es posible: “Mi niña no es muy comilona y no me estimulaba demasiado. Lo intenté todo. Me la ponía más, me sacaba entre medias… nada funcionó”, ha lamentado la coach, que ha dicho que al final tuvo que dejarlo. “Cada vez podía darle menos tomas completas. Al final decidí dejarlo. Me costó mucho tomar la decisión, pero me quedo con que lo he disfrutado mucho”, ha relatado la joven, que espera que, en el futuro, cuando tenga más hijos, la situación pueda cambiar.

No ha sido esta la única reflexión que ha hecho la hermana de Alejandra y Eugenia Osborne. Claudia ha confesado que sus primeros días con Micaela en casa fueron bastante complicados. “No dormía, me agobiaba no saber qué le pasaba a la niña. Me sentía muy torpe”, ha reconocido la hija de Bertín Osborne, aunque reconoce que no ha llegado a sufrir depresión posparto, aunque sí que se ha sentido muy emocional y, a veces, triste. “Era parte del proceso y era cuestión de tiempo que la sensibilidad pasase”, ha dicho Claudia que también ha reconocido que, si no hubiera percibido una mejoría con el paso del tiempo, no habría dudado en solicitar ayuda profesional.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de CLAUDIA OSBORNE | Life Coach (@clo_osborne)

La psicóloga y coach ha aprovechado para mandar un mensaje para todas aquellas madres que se han visto en una situación parecida a la suya: “Mamis, tenemos que intentar no sentirnos culpables por todo”, ha dicho la hija de Bertín Osborne, que considera que es muy importante encontrar un equilibrio y, sobre todo, saber sacar tiempo para una misma más allá del cuidado de los hijos. “Yo pido ayuda todos los días, y aunque al principio me daba cosa dejar a la niña con otra persona, he entendido que debo hacerlo para poder encargarme de mí. De momento intento que sean ratitos cortos, para no echarla mucho de menos, pero esos ratitos son gasolina para mí personalmente”, ha recalcado Claudia Osborne.