La cita como padre que no se saltará Bertín Osborne

En una época en la que el papel de Bertín Osborne como padre se ha puesto en entredicho, hoy es una fecha marcada en rojo en el calendario del artista que tira por tierra las críticas más malintencionadas. Hoy Kike, su primer hijo con Fabiola Martínez, cumple 18 años. El hijo mayor de la ex pareja nació el 31 de enero de 2007 con una parálisis cerebral producida por la listeria que sufrió la venezolana durante el embarazo. Aunque los médicos informaron a la familia de que su esperanza de vida era de dos años, la fortaleza de Kike y la entrega de sus padres le han hecho agarrarse a la vida con fuerza.

Fabriola Martínez y Bertín Osborne junto a su hijo Kike. (Foto: Gtres)

Una historia de superación

A Fabiola y Bertín les cambió la vida con la llegada de su primer hijo en común. Hace 18 años la ex pareja acudía al hospital para dar la bienvenida a Kike, pero la historia dio un giro radical cuando los médicos vieron al bebé y, sin ningún tacto, anunciaron a sus padres: «No hay nada que hacer… No tienen nada que hacer. Ocupaos de otros hijos que tengáis y olvidaos, que no hay nada que hacer».

Bertín, Fabiola y Kike. (Foto: Gtres)

Unas palabras que no han podido olvidar y que, afortunadamente, ignoraron: «A nosotros ni se nos pasó por la cabeza pero, eso mismo mensaje se lo dicen a una pareja que no tiene recursos o que está sola, que no sabe ni por dónde empezar… ¿cómo no se va a querer morir? Hacer eso es un horror para las familias», explicaban en una entrevista a HOLA. Kike es un luchador incansable y a base de esfuerzo ha logrado salir adelante, convirtiéndose en un ejemplo de superación para toda su familia. El joven recibe amor y cariño cada día, rodeado de sus hermanas mayores, sus padres y su hermano pequeño, Carlos, con el que se lleva un año.

Fabiola y Bertín saliendo del hospital tras el nacimiento de su hijo Carlos. (Foto: Gtres)

A pesar de su separación, Fabiola siempre ha alabado el papel de Bertín como padre: «Con mis hijos es un padrazo y con sus hijas también… Que no es perfecto y ha cometido un montón de errores, claro que sí, pero es que no sé qué está en su cabeza», una opinión muy diferente a la de Gabriela Guillén, madre de su último hijo.

La lucha de Gabriela Guillén

Mientras que con sus hijas mayores y los dos que tuvo con Fabiola su papel resulta incuestionable, no ocurre lo mismo con el más pequeño. Tras un largo proceso judicial, Bertín Osborne ya es padre legal del hijo de Gabriela Guillén. La uruguaya inició una demanda por la paternidad contra el cantante, y el juez ha determinado que el artista deberá pagar la manutención del pequeño con carácter retroactivo, ya que ha sido la empresaria la que se ha encargado de todos los gastos desde el nacimiento del bebé el pasado 30 de diciembre de 2023.

Gabriela Guillén. (Foto: Gtres)

El hijo de Bertín y Gabriela ha adoptado el apellido de su madre porque el cantante no autorizó a que fuese inscrito en el Registro Civil con el suyo. La uruguaya explicaba que «si no lo autoriza, ¿cómo va a ser posible? Cuando tenga que ser, será». La resolución es clara: «D. Norberto Juan Ortiz Osborne es el padre biológico con todos los efectos legales inherentes y que se rectifique la inscripción de nacimiento del menor en el Registro Civil correspondiente. Haciendo constar los datos de D. Norberto Juan Ortiz Osborne como padre del menor, al que se le consignará el primer apellido de la madre y en segundo lugar el primer apellido del padre».