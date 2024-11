Los cinco dramas de Isabel Pantoja que han hecho que su paso por prisión no sea lo peor de su vida

El 21 de noviembre de 2014, Isabel Pantoja protagonizó el que hasta entonces se daba por hecho que sería el peor día de su vida. A las 8 ocho de la mañana, escoltada por varios agentes de seguridad, la tonadillera hacía su entrada en la cárcel de Alcalá de Guadaíra (ubicada en Sevilla) con el objetivo de cumplir una condena de dos años por blanqueo de capitales. Aunque fue un momento muy complicado de asimilar, mientras caminaba hacia las puertas de la prisión mencionada, la cantante se mostró entera y con la cabeza alta, aunque las emociones que sentía mientras dejaba atrás su libertad prefirió mantenerlas en una gran discreción.

Han pasado diez años de este momento que se convirtió en historia de España y, aunque por aquel entonces se pensaba que sería el bache más difícil de la vida de la intérprete, lo cierto es que, durante esta década, Isabel Pantoja se ha visto obligada a hacer frente a otros problemas personales que han restado gravedad a su estancia en prisión.

Isabel Pantoja entrando en la cárcel de Alcalá de Guadaíra, Sevilla. (Foto: Gtres)

La pérdida de su madre

Doña Ana, como la llamaban sus más allegados, era un pilar fundamental en la vida de Isabel Pantoja. Desde que comenzó su carrera musical, su progenitora siempre ha estado a su lado, acompañando y apoyando cada uno de sus logros. Sin embargo, siempre prefirió mantenerse en un discreto segundo plano. Es por ello que dejó un gran dolor al clan Pantoja cuando, después de una larga enfermedad, fallecía a los 90 años en septiembre de 2021.

Isabel Pantoja y su madre, doña Ana. (Foto: Gtres)

En sus últimos años, Isabel Pantoja tuvo como prioridad cuidar a su madre, quien ya se encontraba delicada de salud. No se separaba de ella, algo que produjo que su muerte fuera un duro golpe para la tonadillera.

La herencia envenenada y el fin de su relación con Kiko

Kiko Rivera en el programa ‘Cantora: la herencia envenenada’. (Foto: Mediaset)

Un año antes de enfrentarse a la pérdida de su madre, Isabel Pantoja se distanció definitivamente de su hijo Kiko Rivera. Tal y como el propio DJ contó en televisión, el motivo que hizo saltar por los aires su relación fue la herencia de su padre. El 2 de agosto de 2020 se encontraba en Cantora con motivo del cumpleaños de su progenitora y, al ver que la habitación de Paquirri estaba abierta, entró por casualidad y comprobó que estaban allí todas las pertenencias que correspondían a sus hermanos y que su madre siempre negó tener. Un descubrimiento que hizo que el marido de Irene Rosales rompiera todo tipo de vínculo que le unía a su madre, hasta el día de hoy.

La demoledora entrevista de Isa Pantoja

A pesar de que su hermano no mantenía ninguna relación con su madre, Isa siempre prefirió no posicionarse en el conflicto. Sin embargo, con el paso del tiempo, el contacto con su madre se fue disminuyendo, hasta el punto de que no acudió a su enlace matrimonial con Asraf Beno. Una ausencia que provocó que la joven desvelara que «no mantenían ningún tipo de relación».

Isabel Pantoja con sus hijos, Kiko e Isa, en el programa ‘Supervivientes’. (Foto: Gtres)

Recientemente, la joven ha concedido una demoledora entrevista al programa ¡De viernes! donde se ha sincerado como nunca sobre su infancia en Cantora, la cual, en parte, define como «desgraciada». «Me adoptó para abandonarme, como a un perro», sentenciaba. Ahora, la influencer ha anunciado su segundo embarazo y, aunque la felicidad de la llegada de un nuevo miembro a la familia podría ser motivo más que suficiente para arreglar las cosas con su madre, todo parece indicar que esto no va a ocurrir. Al menos por ahora.

El fallecimiento de su hermano Bernardo

Bernardo Pantoja durante la gira ‘Hasta que se apague el sol’ en Madrid. (Foto: Gtres)

Otro duro golpe para Isabel Pantoja en estos diez años ha sido la muerte de su hermano Bernardo. El padre de Anabel Pantoja falleció el pasado 25 de noviembre de 2022 a los 69 años, tan solo un año después de su madre, doña Ana. Bernardo llevaba varios años sufriendo graves secuelas de la diabetes que padecía y finalmente no pudo sanar todas ellas.

Recientes baches de salud

Isabel Pantoja en uno de sus conciertos en Valencia. (Foto: Gtres)

A lo mencionado hay que añadir que, durante el último año, Isabel Pantoja ha estado centrada en la gira que homenajea sus 50 años de carrera artística. Aunque en muchos lugares ha sido un éxito rotundo, lo cierto es que en otros han ocurrido repentinas cancelaciones que han generado todo tipo de especulaciones. Aunque hay quienes hacen referencia a problemas con la empresa productora, varios medios han sacado a la luz que la cantante no se encuentra bien de salud. De hecho, periodistas como Gema López o Laura Fa han mencionado que la dolencia que padece «es muy grave» y que próximamente es probable que emita un comunicado para anunciarla. Una situación que podría suponer una nueva etapa dolorosa y complicada para la cantante.