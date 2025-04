La preocupación en la familia Hannover es palpable. Ernesto de Hannover, de 71 años, se encuentra ingresado en la clínica Ruber Internacional de Madrid desde hace varios días, y su entorno más cercano no se ha separado de él. Uno de los miembros de la familia que más atención ha generado en estos momentos delicados es su hijo menor, Christian de Hannover, fruto de su matrimonio con Chantal Hochuli, quien ha sido captado por las cámaras en las inmediaciones del centro hospitalario. Su presencia constante y discreta es una clara muestra del apoyo incondicional que le brinda a su padre en estos momentos de incertidumbre sobre su estado de salud.

Christian ha sido visto recientemente bajando de un vehículo frente al centro madrileño. Las imágenes, captadas por Gtres, lo muestran con gesto serio y evitando hacer declaraciones a los medios. En las instantáneas se le observa tomando una bolsa del maletero de un coche, que podría contener pertenencias personales o incluso objetos destinados a hacer más cómoda la estancia de su padre. La discreción ha sido la norma en su comportamiento, sin embargo, su presencia constante evidencia la preocupación que siente por la delicada situación de Ernesto.

Christian de Hannover en las inmediaciones de un hospital. (Foto: Gtres)

Además, en las últimas horas, también se ha visto al príncipe Christian sentado en una de las zonas exteriores de la clínica Ruber, portando una mascarilla sanitaria y utilizando un ordenador portátil. Una imagen que ha llamado la atención por lo inusual, ya que evidencia que el hijo de Ernesto permanece en el hospital durante largos periodos, incluso aprovechando el tiempo para avanzar en asuntos laborales mientras espera novedades sobre el estado de su padre. Su presencia constante en las inmediaciones del centro médico confirma que está plenamente volcado en seguir de cerca la evolución del jefe de la Casa de Hannover.

El ingreso de Ernesto de Hannover

El príncipe Ernesto de Hannover, jefe de la Casa Real de Hannover y ex marido de la princesa Carolina de Mónaco -aunque su divorcio no ha sido formalizado legalmente-, lleva varios días ingresado y su estado de salud ha generado una creciente inquietud tanto entre sus allegados como en los medios. Aunque la familia no ha ofrecido detalles concretos sobre el diagnóstico, se ha hablado de un posible agravamiento de sus problemas crónicos. En diciembre de 2024, cabe recordar, Ernesto de Hannover fue intervendio de la cadera, tras lo cual, medios alemanes como Bunte aseguraron que estaba utilizando un andador para caminar.