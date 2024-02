Alessandra de Osma y Christian de Hannover se han convertido en padres de su tercer hijo en común y puesto así, el broche de oro, a unos meses muy buenos marcados por el nombramiento de ella como embajadora de Dior, en exclusiva, para España, y el sexto aniversario del matrimonio, que pronunció el Sí, quiero en la iglesia de San Pedro de Lima, en Perú, ante miembros de la realeza, de la alta sociedad peruana y de la aristocracia europea.

Aunque el nacimiento del pequeño estaba previsto para el próximo mes de marzo, el mismo en que Sassa soplará las velas de su treinta y seis cumpleaños, el nuevo miembro de la familia Hannover ha llegado antes de tiempo. Por el momento, no ha trascendido nada que tenga que ver con el parto. Tampoco el hospital donde la diseñadora ha dado a luz, aunque podría ser el mismo en que la pareja decidió traer al mundo a los mellizos Nicolás y Sofía, que nacieron en 2020 y que tienen tres años de edad: el Hospital Universitario Quirónsalud Madrid de Pozuelo de Alarcón. Sassa y Christian, cabe recordar, eligieron la capital española como su lugar fijo de residencia hace varios años.

Alessandra de Osma y Christian de Hannover en un evento / Gtres

Fue el pasado mes de septiembre cuando la revista ¡Hola! anunció el embarazo de Alessandra y recordó, asimismo, unas declaraciones que la peruana hizo a la publicación en las que no ocultaba su deseo de formar una familia numerosa y confesaba cómo le había cambiado la maternidad. «La maternidad me ha enseñado a ser una mujer más fuerte en todos los sentidos. También a que no todo lo podemos controlar y, sobre todo, he aprendido mucho sobre el amor incondicional», declaró Sassa. «Me ha sorprendido que ya son ‘personitas’. Cada uno, con su personalidad muy marcada», añadió.

Hasta dar a luz, la diseñadora no ha ocultado su embarazo y han sido varias, de hecho, las veces, que ha hecho visible su estado de gestación, sobre todo a través de su perfil en Instagram, donde reúne a más de cien mil seguidores. La última, hace escasas dos semanas. «Still in the oven (Todavía en el horno)», escribió. En la imágen, Sassa lucía un favorecedor conjunto compuesto por un jersey de rayas de colores con botones de tamaño XL y un pantalón vaquero de corte recto que combinó con unos mocasines de suela ancha.

Ernesto de Hannover, abuelo por sexta vez

La llegada del tercer hijo de Alessandra de Osma y Christian de Hannover convierte al padre del duque de Brunswick y Luneburgo, Ernesto de Hannover, nuevamente en abuelo. Este nuevo bebé es su sexto nieto y pronto, cabe recordar, su otro hijo, Ernesto Augusto volverá a ser padre, por lo que en total serán siete. El primogénito y su mujer, la diseñadora rusa Ekaterina Malysheva, ampliará por cuarta vez la familia.

Pese a ser un personaje polémico a ojos de la crónica social de nuestro país y no mantener una relación demasiado fluida con sus descendientes, Ernesto de Hannover sí se ha dejado ver públicamente junto a Christian, Alessandra y sus hijos.