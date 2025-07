El ‘Cholo’ será abuelo: Gianluca Simeone y Eva Bargiela esperan su primer hijo

Gianluca Simeone, hijo del ‘Cholo’ (Diego Pablo Simeone) y su novia, Eva Bargiela, esperan su primer hijo. Según acaba de anunciar la pareja en exclusiva para la revista ¡Hola!, convertirán en abuelo al mítico futbolista y actual entrenador del Atlético de Madrid, apenas dos años después de haber comenzado su relación. Una historia de amor que nacía un 23 de diciembre de 2023, cuando la pareja coincidía por casualidad en una fiesta. «Había ido con unas amigas a una discoteca y estuvimos charlando un rato con Gian, pero nada más que eso. Ni intercambiamos los teléfonos ni nada», confiesa la modelo.

Sin embargo, una videollamada en Año Nuevo con Carla Pereyra (pareja del ‘Cholo’) y un posterior viaje a Argentina lo cambiaban todo. «Empezamos a charlar y todo se fue dando naturalmente», recuerda Gianluca. Y es que ambos son muy conscientes de que su relación ha nacido de una forma bastante curiosa, «al contrario de lo que hace la mayoría hoy en día». «Nosotros llevábamos cuatro meses de charlas divinas en la distancia y yo sabía todo de él y él de mí», asegura Eva. Así, ahora están completamente felices e ilusionados con esta nueva etapa que está por venir, ya que darán la bienvenida a su bebé este próximo octubre. «Estoy deseando que nazca ya, quiero verlo», confiesa el joven.

La reacción del ‘Cholo’ a la noticia: pura felicidad

Una noticia que sus respectivas familias también han recibido con gran ilusión y alegría, aunque en un principio lo mantuvieron en secreto. Al menos, durante los primeros tres meses. «La primera que lo supo fue mi hermana, Mavi, porque yo tenía que hacerme una ecografía. Gian no estaba y quería que alguien me acompañara», confiesa la modelo. No fue hasta que confirmaron que el resultado de la eco estaba bien, cuando ya empezaron a contárselo a todos. Un momento de gran felicidad para ambas familias, según destaca Gian. «Estaban todos locos de contentos; mis viejos, mis hermanos (Giovanni y Giuliano) y también mis hermanitas (Francesca y Valentina)», relata Simeone. «Mi abuela se emocionó mucho. Es el primer nieto por parte de las dos familias. ¡Imagínate!», explica en la revista sobre la emoción que sintieron todos.

Gianluca Simeone junto a su padre, Diego Pablo ‘el Cholo’ Simeone y Carla Pereyra. (Foto: Gtres)

Además, parece que ya saben incluso el sexo del bebé que esperan, que será nada menos que un niño, según confiesa emocionado el futuro papá. En cuanto al ‘Cholo’ y el importante papel que le tocará desempeñar como abuelo, Gianluca no tiene ninguna duda de que será increíble, igual que lo ha sido como padre. «Alguien que transmite y da mucho cariño», asegura sobre el entrenador. «Siempre está cuando tiene que estar». Al igual que Carolina Baldini, su madre, de quien confiesa que también está muy ilusionada con la noticia.

Y respecto a sus posibles planes de boda, parece la pareja tiene en mente la intención de pasar por altar, aunque esperarán primero a que nazca del pequeño. «La idea está ahí, pero ahora viene el nacimiento. Después veremos. A lo mejor es que nadie me ha propuesto nada todavía, ¿eh?», bromea Eva en la entrevista concedida a ¡Hola!