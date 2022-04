Unidas por la misma ‘causa’: Chenoa y Elena Tablada protagonizan el posado más inesperado

“Historia de España”. Así es como han definido algunos una de las últimas publicaciones en Instagram de Chenoa. La cantante se encuentra disfrutando de uno de los momentos más felices de su vida, propios de la recta final previa a su enlace matrimonial con Miguel Encinas. Una etapa en la que está aprovechando para acudir a algunos eventos públicos, como el que tuvo lugar durante el pasado día 27 de abril en la capital con motivo de la fiesta de primavera de la firma Anne Möller.

Con el transcurso del acto, la artista tuvo oportunidad de hablar con los medios de comunicación allí presentes sobre algunos de los últimos detalles de su boda, despejando así las dudas que pudiera haber presentes sobre si todos sus compañeros de Operación Triunfo recibirán la invitación a la ceremonia. Pero más allá de sus declaraciones, Chenoa también quiso interactuar con algunos de los asistentes a la cita. Y es que, decenas de rostros conocidos se presentaron a una cena de gala que ya ha pasado a formar parte de la historia del acto con dos claras protagonistas.

Estas no son otras que Chenoa y Elena Tablada. Ambas son exnovias de David Bisbal, y llamó especialmente la atención que acudieran al evento a la par. Una coincidencia de la que posteriormente se supieron más detalles, ya que llegaron a hacer tan buenas migas, que incluso compartieron una instantánea en sus respectivas redes sociales para dejar constancia del momento que estaban viviendo: “Todo siempre a la buena energía”, escribía la argentina en un post que ya forma parte del recuerdo de ellas mismas y de sus respectivos seguidores.

De esta manera, la diseñadora y la intérprete han vuelto a acercar posturas tras haberlo hecho por primera vez hace ya cuatro años. Y es que, esta no es la primera vez que Elena y Chenoa coinciden en un evento. Ya estuvieron en una misma fiesta en 2018, aunque en ese momento no hablaron. Aún así, Tablada no ha dudado en mostrar su apoyo a la cantante siempre que lo ha creído oportuno, como cuando la exconcursante de Operación Triunfo publicó su propio libro de memorias, siendo posteriormente alabada por la madrileña por su valentía a la hora de “desmentir muchas cosas que se habían dicho” desde que alcanzó la fama.

Aunque ellas han optado por no entrar en detalles sobre cuál es su relación actual con David Bisbal, lo cierto es que todo apunta a que no todo ha sido de color de rosa después de sus respectivas rupturas. De hecho, Chenoa admitió no tener guardado en su agenda el teléfono del almeriense, mientras que Tablada mantuvo una guerra con su ex a la que ambos decidieron poner fin con el único objetivo de hacer feliz a su hija. Aunque en un primer momento los rifirrafes entre ambos eran constantes, lo cierto es que ahora mantienen un contacto cordial con el fin de que su pequeña note, en la menor medida de lo posible, el distanciamiento entre sus progenitores.