‘Supervivientes 2022’: Charo Vega se convierte en la primera expulsada de la edición

Como cada domingo desde que comenzó la última edición, Supervivientes ha vuelto a la parrilla televisiva con un programa cargado de novedades. Y es que, fue durante la última emisión cuando la audiencia pudo conocer por fin quién se convertiría en el primer expulsado del reality más extremo de Telecinco, lo cual ha resultado ser una “decepción” para algunos de los seguidores más fieles del espacio televisivo.

Esta ha sido Charo Vega. Después de que la que fuera amiga de Isabel Pantoja se desplazara a Playa Parásito para convivir con Rubén Sánchez Montesinos, la audiencia ha decidido que sea ella quien abandone los Cayos Cochinos de manera definitiva, poniendo fin así a su experiencia en Honduras y a su programa. Así lo confirmaba Ion Aramendi, provocando que la propia Charo se sincerara al máximo sobre su paso por Supervivientes: “Gracias a todos. No me vuelvo contenta, pero sí tranquila. Siento muchísimo que aunque este fuera mi gran sueño, no lo he cumplido bien”, admitía. Y es que, la exconcursante considera que podía haber dado más de sí misma, algo que también apuntó cuando se convirtió en el segundo “parásito” de la edición: “Mi equipo es muy potente, a ver a quién nomináis cuando me vaya. Me lo he pasado bien. No muy bien, pero bien. Creí que lo iba a hacer mejor la verdad (…) Me ha encantado la experiencia, me ha encantado llenarme de piojos, sentir orugas por el mismísimo chichi, llenarme de mosquitos… Pero no. Tengo mis partes intactas hace rato y no puedo manchármelas”, señalaba entre risas y negándose rotundamente cuando Jorge Javier le preguntó que si volvería a la isla sabiendo ahora todo lo que eso conlleva. Aún así, Vega guarda un bonito recuerdo de todos y cada uno de los miembros del equipo, que hacen posible que todo vaya viento en popa pese a las condiciones: “Me llevo al equipo que conforma el programa, es maravilloso”, zanjaba.

Aunque pudo apreciarse cierta nostalgia en su rostro cuando se dio cuenta de que se había convertido en la primera expulsada del reality, esta es una decisión que Charo llevaba varios días pidiendo. De hecho, el pasado jueves se llevaba un gran disgusto al conocer que no abandonaba definitivamente Honduras, sino que se desplazaba hasta Playa Parásito para convivir con Rubén hasta que la audiencia quisiera. Un giro de 180 grados que provocaba que Charo entrara en una gran crisis de ansiedad por la que tuvo que ser atendida de urgencia. Y es que, la exparticipante ya llevaba varios días de bajón al estar involucrada en ciertos altercados con algunos de sus compañeros, llegando incluso a optar por no participar en el juego de recompensa: “No me quedo aquí, por favor os lo pido. Te lo juro que no. No tengo humor, ni ganas…”, empezaba diciendo, muy nerviosa por todo lo que le tocaría vivir a partir de ese momento. Aún así, el presentador quiso alentarla al ponerle en contacto directo con su nieto: “Solo te pido que aguantes unos días hasta el domingo. Sabes que te amo con toda mi alma por todo el amor que te profeso como tu nieto que soy, aguanta”, suplicaba Manu.