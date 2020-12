Cepeda habla sobre su edición de ‘OT’ y critica a algunos de sus compañeros

Los grupos de Whatsapp y ‘Operación triunfo’ ya han protagonizado titulares en el pasado. Entonces fue sobre la edición de Chenoa, Rosa, Bisbal y Bustamante y hoy en día es acerca de la de Aitana, Cepeda, Amaia y Alfred. Ha sido precisamente Luis quien, durante una entrevista concedida a Cadena 100, ha contado cómo es la realidad del grupo que comparten.“No voy a decir nombres, pero sí, está todo el mundo. No hablamos cada día pero sí para cosas importantes, como por ejemplo cuando Juan Antonio tuvo a su hijo”. Aunque, dado a no callarse ni una sola de las cosas que le pasan por la mente, Cepeda quiso especificar que aunque nadie ha abandonado el grupo, “hay algún divo o diva que no habla”.

Las palabras del gallego fueron rápidamente analizadas por los seguidores de ‘OT’ en las redes y fueron muchísimos los fans que concluyeron que la puya de Cepeda estaba clarísimamente dirigida contra Aitana. Hay que recordar que el artista se enamoró de su compañera durante el tiempo que compartieron techo en la academia más famosa de la televisión. En esos momentos Aitana salía con un chico y no fue hasta que ‘Operación Triunfo’ terminó y salieron de gira cuando la joven y Cepeda comenzaron una breve pero intensa historia de amor.El romance no llegó a buen puerto y desde que rompieron Aitana comparte su vida con Miguel Bernardeau y Cepeda ha sido relacionado con varias chicas, aunque con ninguna parece haber tenido una relación propiamente dicha.

El hecho de que los fans de ‘Operación triunfo’ crean que Cepeda se refería a Aitana se apoya en varios detalles. El primero es que ni siquiera la nombre y el segundo y más indiscutible, el éxito que Aitana está teniendo desde que salió de la academia. En un boom que ha situado a la catalana como una de las grandes artistas del momento a nivel mundial, la carrera de Aitana parece avanzar siguiendo la estela que dejó, hace casi 20 años, David Bisbal.

El éxito de la de ‘Vas a quedarte’ solo es comparable al de ‘Corazón latino’, y dicho detalle no ha pasado desapercibido para quienes mueven los hilos de la industria musical. Tanto es así que, en pleno confinamiento, David y Aitana lanzado ‘Si tú la quieres’, el dueto que ha batido todos los récords de reproducciones de la música española este año. Pero la voz de Aitana ha traspasado las fronteras nacionales y ha sorprendido recientemente al cantar junto a Katy Perry en el que ya apunta a ser uno de los temas más escuchados de los próximos meses.

¿Ha convertido el éxito a Aitana en una diva? Lo cierto es que la joven se muestra muchísimo más discreta con su vida privada que nada más salir de ‘Operación Triunfo’, pero parece que no ha perdido ni la naturalidad ni la sencillez y simpatía que tanto la caracterizaban gala tras gala. Sus padres siguen siendo el pilar sobre el que avanza su vida. La joven contó en una entrevista el pasado verano que son ellos quien gestionan su dinero y su prima se ha convertido en la asistente que le acompaña durante todos sus trabajos. Más allá de eso, los fans de Aitana no han dicho ni una mala palabra sobre ella, que continúa mostrándose agradecida no solo por todo lo que está viviendo sino también por el cariño que día tras día recibe.