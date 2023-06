La muerte de Carmen Sevilla este martes a los 92 años de edad en el Hospital Fundación Jiménez Díaz, donde permanecía ingresada desde hacía varios días como consecuencia de un empeoramiento en su estado de salud, está dando (y mucho) de que hablar más allá del doloroso adiós a una de las mejores actrices, cantantes y presentadoras de televisión de nuestro país. Y es que la decisión de su único hijo, Augusto Algueró (58), de celebrar el último adiós de su madre en la más estricta intimidad -«Nos despediremos de ella de una manera íntima y familiar»-; no habría gustado al círculo más intimo de Sevilla.

Así lo ha asegurado en la tarde de este jueves quien fuera su chófer durante más de dos décadas, Florentino Fernández, alias Tinico, en Así es la vida, el nuevo programa de Telecinco que presenta Sandra Barneda (47). «Me ha parecido tristísimo. A Carmen le gustaban mucho los ramos de flores y no hay ni un ramo de flores para Carmen, pero bueno… Su hijo decidió que fuese así y vamos a respetarlo, y ya está. Se merecía una despedida digna de quién era, María del Carmen García Galisteo. Carmen Sevilla se merecía una despedida como Dios manda».

Carmen Sevilla en el coche / Gtres

También se ha pronunciado al respecto de este asunto en el mismo programa el abogado de Carmen, que acudió ayer al tanatorio de Pozuelo de Alarcón para despedirse de la cantante. «Me encontré con la sorpresa de que no dejaban pasar a los compañeros. Un amigo mío, que se coló, me dijo: ‘Marcos, no hay nada. Entré hasta la sala del velatorio, no había nadie’. A ella le hubiera gustado que el pueblo, que era lo más importante y los que la querían a muerte, pues se despidieran de ella», ha expresado.

Asimismo, otros de los rostros conocidos que se han posicionado sobre el silencioso adiós a Carmen Sevilla han sido el periodista Carlos Pérez, Sonsoles Onega, o Rappel. «La gente se ha quedado con ganas de darle el último adiós», ha comentado el primero. «Yo estoy en contra de lo que ha hecho su hijo. Es su hijo, muy respetado, pero esa no era la voluntad de su madre. Yo que la he conocido como si fuera mi hermana, hemos sigo amigos 50 años, ese calor de la gente le hubiera encantado. Que hoy, de cuerpo presente, hubiera habido un velatorio, que se hubiera volcado todo Madrid y que la hubieran paseado por Madrid o que la hubieran puesto, como estuvo Lola Flores, en la Plaza de Colón en un tanatorio con una capilla ardiente. Ahí Carmen estaría feliz», ha expresado por su parte el vidente.

El vidente Rappel en un evento / Gtres

¿Futuros homenajes a su figura?

Fue en el tanatorio de Pozuelo de Alarcón donde los restos mortales de la cantante fueron incinerados de acuerdo a lo que marca la ley: 24 horas después de su fallecimiento. Después de eso, ni velatorio, ni homenaje público; aunque eso sí, no se descarta que se celebre algún recuerdo a su figura en los próximos días.

Carmen Sevilla junto a su hijo, Augusto Algueró en una foto de archivo/ Gtres

De momento, el único que ha sido confirmado es el que tiene que ver con la nominación de una calle para la artista en la ciudad que la vio nacer, en Sevilla, según ha anunciado su alcalde, José Luis Sanz. Asimismo este jueves Sanz también ha adelantado que se estudia conceder a este «auténtico mito del cine» español el título de Hija Predilecta el próximo 30 de mayo de 2024 con motivo del día de San Fernando, patrón de la capital andaluza.