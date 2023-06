España está de luto. Carmen Sevilla fallecía anoche a los 92 años de edad víctima del Alzheimer que sufría desde 2009 y de una neumonía por la que permanecía ingresada desde el pasado domingo en el Hospital Fundación Jiménez Días de la capital. Su marcha ha conmocionado al país entero, pero, por petición de su único hijo, Augusto Algueró, la despedida de la artista se realizará en «la más estricta intimidad». Así lo ha pedido el vástago de Carmen en un comunicado remitido a EFE, donde pide que «se respete su decisión». Algueró señalaba que, durante los últimos años de vida de su madre, los medios de comunicación han sabido respetar «el proceso largo y doloroso» de la enfermedad que padecía y pide que así siga siendo en estos duros momentos. «Ha llegado el final y nos toca despedirnos de ella. Lo haremos de una manera estricta íntima y familiar. Sé que vais a respetar nuestra voluntad, tal y como habéis hecho hasta el momento. Agradecemos muchísimos vuestra compresión y todo vuestro cariño», señala.

Carmen Sevilla junto a su hijo, Augusto Algueró en una foto de archivo/ Gtres

Así, las palabras del único hijo de Carmen Sevilla han dictaminado que no se realice ningún tipo de capilla ardiente como sí que se ha hecho con otras figuras emblemática del país como por ejemplo Rocío Jurado o Lola Flores, íntimas amigas de la recién fallecida. Así mismo, tampoco se celebrará ningún funeral en su honor donde compañeros de profesión y del mundo del arte puedan acercarse a despedirse de ella. Una decisión que personas de su círculo más cercano no comparten. Es por ejemplo el caso de Florentino Fernández, su chófer, quien, pese a la petición de Augusto, no ha dudado en acercarse al tanatorio madrileño de Pozuelo de Alarcón, donde descansan los restos mortales de Carmen. A su salida, el apodado «Tino» no ha dudado en confesar que, bajo su punto de vista, «se merecía una despedida como señora que era y por la figura que ella era».

Pero Florentino no es el único que mantiene esta opinión. Pablo Sebastián, el pianista a quien Carmen Sevilla descubrió en Argentina, no podía evitar las lágrimas en Espejo Público, donde lamentaba no poder acercarse a despedirse de su amiga: «Que el hijo se apiade de mí y de nosotros, sus admiradores, y nos deje ir a despedirla. Yo quiero irme así, como estoy ahora, pero no sé si puedo, si debo, si me van a dejar», decía.

Pablo Sebastián en ‘Espejo Público’/ Atresmedia

Sin duda, la extrema discreción que ha seguido Augusto Algueró con la enfermedad de su madre la ha cumplido hasta el fin de sus días. Sin ir más lejos, Norma Duval confesaba el pasado lunes que no se había enterado del ingreso de su íntima amiga. «Me he enterado por la prensa, porque me estáis llamando vosotros», confesaba a la revista Semana. Añadía que no tenía ninguna noticia sobre el estado de salud de Carmen y que prefería mantenerse al margen: «No voy a hacer más declaraciones», sentenciaba. Sus palabras dejaron en evidencia el posible malestar que sentía ante la situación de incertidumbre. De hecho, en 2019, la vedette aseguraba que llevaba desde 2015 intentando acudir a la residencia madrileña donde se encontraba su amiga pero no obtenía ninguna respuesta por parte de los familiares.

Por otro lado, Agustín Bravo, el que fuera compañero de Carmen Sevilla en el mítico Telecupón también ha compartido este sentimiento de desinformación. Según informa Semana, aunque respeta la decisión de su hijo, no la comparte en absoluto: «Él ha querido retirarla. Le he escrito, pero está desaparecido y no contesta», confesaba tras conocerse la noticia de que la artista se encontraba en estado grave ingresada.