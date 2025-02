Cayetano Martínez de Irujo trabajó en una línea de productos gastronómicos bajo el sello Casa de Alba en el año 2012, cuando se encargaba de hablar con diferentes proveedores de productos alimenticios, para después hacer una selección de calidad asesorado siempre por los mejores profesionales del sector. Una propuesta aprobada por la duquesa de Alba que se presentó a la prensa con mucha ilusión. Tras su fallecimiento, Carlos Fitz-James, el segundo hijo del titular de Casa, tomó las riendas del negocio. Sin embargo, a finales del mes de enero, El Confidencial desvelaba que Alba Fine Food echaba el cierre porque solo ocasionaba pérdidas económicas.

Cayetano Martínez de Irujo ha hablado con Vanitatis y desvela que no tenía ni idea de la liquidación del negocio. «Me acabo de enterar y es la primera noticia que tengo. Me he quedado en shock, porque trabajé cinco años para crear esta marca donde hay una competencia feroz. La puse en el mercado y en un sector donde hay que trabajar mucho, con mucha dedicación y junto a buenos profesionales», ha explicado. El jinete aclara que es un área muy compleja y requiere un gran esfuerzo, y es posible que su sobrino Carlos no haya sabido gestionarlo: «A lo mejor no le ha dedicado el tiempo necesario. Insisto en que es un sector, el de la alimentación, duro y en el que es necesario moverse mucho, viajar y conocer a los proveedores de tú a tú. Por eso, hay que contar con verdaderos profesionales».

Cayetano Martínez de Irujo junto a su sobrino, Carlos Fitz-James Stuart.

Cayetano recuerda que la duquesa de Alba estaba muy feliz con el proyecto: «Mi madre estaba muy ilusionada, por eso me dio el visto bueno. Fue una de las tres cosas que creé para que la Casa tuviera una mayor liquidez. Como los otros proyectos eran las exposiciones y los eventos en el jardín de Liria, cuando presenté el aceite, se murió mi madre y todo comenzó a deshacerse». El jinete desvela que la botella de aceite era el producto favorito de la aristócrata: «Ella iba a la mayoría de las presentaciones, aunque tristemente no pudo ir a todas. No obstante, entre los proyectos que desarrollamos, la botella de aceite fue el que le hizo mucha ilusión».

Aunque se ha enterado de la noticia a través del citado medio, Cayetano aclara que su hermano «no cuenta conmigo para nada, pero me he enterado a toro pasado. La verdad es que es una pena. Eran productos de altísima calidad». Lo sucedido refleja que la relación entre hermanos ha pasado de ser tensa a inexistente en los últimos años.