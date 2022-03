Cayetano Martínez de Irujo es una de las personalidades más implicadas en el crecimiento de Sevilla, más aún teniendo en cuenta el cariño que la Duquesa de Alba guardaba a la capital andaluza. Es por ello que, una vez fallecida su madre, el duque de Arjona ha querido seguir manteniendo esta estrecha relación con la ciudad hispalense, fomentando el turismo de lujo con su querido Cortijo de La Motilla como principal enclave de interés cultural para los viajeros nacionales e internacionales.

Era el pasado día 10 de marzo cuando el conde de Salvatierra se desplazaba hasta el municipio sevillano de Carmona para estar presente en el proyecto “De Sevilla al cielo”, el cual transcurrió en la finca que el propio Cayetano reformó con tanto cariño para conservar perfectamente los restos antiguos que poseía: “Es un Cortijo que se va a explotar de una forma ordenada y selectiva a nivel turístico. Al igual que se están haciendo hoteles de 5 estrellas en Sevilla, lo que se intenta con este proyecto es captar un turismo de alta gama”, explicaba el jinete en exclusiva para Look, haciendo especial hincapié en el valor sentimental e histórico que la finca lleva consigo: “Es un Cortijo muy especial. Lo fue para mi madre y también para mi padre y es un Cortijo con muchísima historia. Es una de las fincas más importantes que tenía mi madre, por eso la estoy poniendo en valor en todos los sentidos, es un monumento histórico y un enclave maravilloso. Está magníficamente situado. Me he preocupado para que no se caiga a pedazos, manteniendo su estructura exactamente idéntica a cómo era”, zanjaba, visiblemente emocionado al poder dar una nueva vida a un lugar tan importante en la memoria de su madre: “Decidí remodelarlo para que algún día sea para mis hijos, pero mientras tanto estará explotada turísticamente”.

En este paso al frente con respecto a los bienes que sus padres le dejaron, Cayetano ha contado con el apoyo de Genoveva Casanova. La que fuera su esposa estuvo apoyándole durante la presentación oficial de La Motilla a la Consejería de Turismo de la Junta de Andalucía, haciéndose eco de todo lo que ocurría allí a través de sus redes sociales: “Tenemos muy buena relación. No sé qué tiene de malo, ni de raro. Ella tiene muy buen gusto. Fue idea de Genoveva renovar esa casa, es un apoyo y va a colaborar también en el día a día del funcionamiento turístico”, apuntaba el hermano de Eugenia Martínez de Irujo, dejando claro que entre él y su ex existe una bonita relación amistosa e incluso cuentan con proyectos juntos a largo plazo. Uno de ellos fue el que salió a la luz hace dos años, cuando la actriz diseñó la vajilla oficial de la Casa de Alba: “Hicimos una vajilla con Vista Alegre y le encargué a Genoveva diseñarla. La vajilla salió al mercado justo antes de la pandemia, se diseñó hace tres años, cuando yo era el que dirigía la firma Casa de Alba de productos gourmet, antes de pasársela a mi hermano”, desvelaba. Un cambio en la organización que tanto él como Carlos Fitz-James Stuart saldaron con un movimiento en sus roles: “Cedí la marca a mi hermano porque tenemos una manera de hacer las cosas muy diferente y no tenía sentido, llegamos a un acuerdo”, contaba Cayetano para Look, dejando entrever que la relación con sus hermanos sigue siendo cordial, aunque cada uno se encarga de ciertas cuestiones concretas.