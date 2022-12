Este domingo, 18 de diciembre, se ha disputado la final del Mundial de Qatar entre Francia y Argentina. Después de tener que llegar a la tanda de penaltis tras una intensa prórroga, el equipo liderado por Leo Messi se ha proclamado como el vencedor de la competición. Muy atenta a todos los movimientos de este partido ha estado Carmen Lomana, ya que ha demostrado que el fútbol es un deporte que le gusta.

A través de su cuenta de Twitter personal, la socialité hacía una serie de comentarios que, desde luego, no pasaban desapercibidos. De hecho, Lomana se hacía viral por ellos gracias a la contestación de varios usuarios de la Red. En la segunda parte del partido, el francés Kylian Mbappé marcaba dos goles con los que empató el partido.

Embale es un fenómeno!! — Carmen Lomana (@Carmen_Lomana) December 18, 2022

«Embale es un fenómeno», escribía Carmen Lomana, confundiéndose así con el nombre del jugador del equipo francés. En tan solo unos minutos, el tweet alcanzó un total de 10.000 ‘me gusta’. Aunque eso no es todo, porque las respuestas graciosas de los internautas han dado mucho que hablar. «No sabía que ese jugaba», escribía una usuaria. «Embale es bueno, pero es mejor Precintè», decía otro internauta. «Es el tuit de la final», decía otro de ellos. «¿Embale es quien te envuelve los regales en El Corte Inglés?», comentaba otro en tono jocoso.

Grandioso partido y grandiosos jugadores !!

Embale forever!! — Carmen Lomana (@Carmen_Lomana) December 18, 2022

Ese no era el único escrito polémico de Carmen Lomana. La aristócrata se volvía a confundir una segunda vez al escribir Mbappé. «¡Impresionante Embape! ¡Un fenómeno! ¡Ahora te toca Messi! A por todas», ponía en un tuit. De nuevo, los usuarios de la mencionada red social volvían a bromear. «A la tercera va la vencida, sigue intentándolo», decía uno de ellos. «¡Vas afinando Carmen! Otro tuit más y lo consigues, último empujón», decía otro usuario. «¿Le han hackeado la cuenta?», añadía otro internauta al no dar crédito a lo que estaba viendo. «A ese tal Embape no lo conozco, yo solo conozco a Embale», continuaban.

Debido a la gran repercusión que han tenido las palabras de Carmen Lomana en la Red, la televisiva se ha tomado con gran humor la respuesta del público. En la misma red ha dejado un mensaje que también ha logrado un gran número de interacciones.

«Lo de hoy con ‘Embale’ me recuerda a los buenos tiempos de Twitter, que nos reíamos a morir por cualquier idiotez. ¡Lo he pasado bomba! Y por si no sabéis me dieron un por twittear mejor por votación popular en el cine de Callao (Madrid). Eran tiempos geniales», ha indicado con mucho humor. Sea como fuere, Lomana ha generado tanto ruido en la red social, que también comenzaron a circular divertidos memes en un momento clave para la historia del fútbol.