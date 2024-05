Carmen Lomana aparece en calzoncillos en su último evento

Este jueves, Madrid se convirtió en el escenario perfecto para celebrar la premiere de Disco, Ibiza, Locomía. Un film protagonizado por Blanca Suárez, Jaime Lorente, Alberto Amman y Alejandro Speitzer, entre otros, y que ya fue presentado hace varias semanas en la 27ª edición del Festival de Cine de Málaga. Sin embargo, no será hasta este viernes, 17 de mayo, cuando vea la luz en las salas de cine españolas.

Ya entrada la tarde, tanto los protagonistas de la ficción, así como otros rostros conocidos de la industria cinematográfica y la crónica social de nuestro país, como Carmen Lomana, se personaron en el Teatro Capitol de la capital. Después de posar en el photocall habilitado para la especial ocasión, la colaboradora de televisión, que apostó por un look tendencia compuesto por unos ‘calzoncillos’, habló con los reporteros, a quienes aseguró que eran de su «chico». Declaraciones que hizo en clave de humor y con gran misterio.

Carmen Lomana posando. (Foto: Gtres)

El ‘look’ de Carmen Lomana

El estilo clásico, en cuanto a moda se refiere siempre, ha acompañado a lo largos de los años a Carmen Lomana. Sin embargo, también apuesta por las tendencias del momento, como ocurrió en esta ocasión. Carmen, que es toda una apasionada de la ropa, lució una camiseta básica blanca con ribete y un lazo pequeño central. Prenda que combinó con unos boxer cortos de rayas azules y blancas. Además, incorporó una blazer larga, que llevó arremangada. Un total look de Stradivarius.

Carmen Lomana posando en el photocall. (Foto: Gtres)

A sus pies unos zapatos de tacón azul klein con un lazo presidiendo la punta y tira al tobillo que combinó con un bolso de Hermès. En cuanto a los accesorios, Carmen Lomana incorporó unos pendientes y pulsera dorada y un collar de perlas. Por último, siguió la misma línea estética que siempre y se decantó por un make up donde los tonos tierra fueron los grandes protagonistas. «La moda es para divertirte para jugar», aseguró.

Carmen Lomana apuesta por unos zapatos azules. (Foto: Gtres)

Carmen Lomana siguiendo las tendencias

No es la primera vez que Lomana demuestra que está al tanto de las últimas tendencias. Sin ir más lejos, el pasado verano se mimetizó con la fiebre de la película Barbie al lucir un bañador con el logotipo de la famosa muñeca de Mattel.

Carmen Lomana luciendo un bañador de Barbie. (Foto: Gtres)

La empresaria sorprendió en las playas de Marbella luciendo un bañador rosa, de tirante fino con el logotipo de la ficción. Un diseño de Zara que se llegó a agotar al hacerse viral y con el que elevó el glamour de la ciudad malagueña.

Completó aquel look estival con sombrero, tamaño XL, de paja y un collar de perlas a juego con los pendientes. Orgullosa de la combinación que hizo, la socialité no ha dudó en compartir unas imágenes en su perfil de Instagram, donde reúne ya más de medio millón de seguidores. «Buenos días. Ayer disfruté tanto de un estupendo día de playa . Temperatura y mar perfectos y yo feliz con él regalo que me hizo Sandra. Traje de baño rosa de la colección de Barbie», escribió.